Νέα δημοσκόπηση: Οι Αμερικανοί αντιδρούν στην ανάπτυξη της Εθνοφρουράς σε πόλεις από την κυβέρνηση Τραμπ

Μια νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι η πλειονότητα των Αμερικανών είναι αντίθετη με την ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς σε πόλεις όπως Σικάγο και Λος Άντζελες, παρά τις δηλώσεις του Τραμπ για ανομία και ασφάλεια.

Μια πρόσφατη δημοσκόπηση αποκαλύπτει τη στάση των Αμερικανών απέναντι στην ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς σε πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, υπό την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Οι πόλεις στις οποίες έχουν αναπτυχθεί στρατεύματα είναι το Λος Άντζελες, η Ουάσινγκτον και το Σικάγο.

Το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ επιβεβαίωσε την ανάπτυξη 300 μελών της Εθνοφρουράς στο Σικάγο, επικαλούμενος «συνεχιζόμενες βίαιες ταραχές και ανομία» στην πόλη. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άμπιγκεϊλ Τζάκσον, τόνισε ότι η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην υποστήριξη της επιβολής του νόμου. Σε παλαιότερη ομιλία του, ο Τραμπ επαίνεσε επίσης τα στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον και δήλωσε ότι ο στρατός θα συνδράμει στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με στοιχεία, 1.700 στρατιώτες της Εθνοφρουράς αναπτύχθηκαν νωρίτερα φέτος για να υποστηρίξουν την ICE και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Ωστόσο, η πρόσφατη δημοσκόπηση του CBS News δείχνει ότι η πλειονότητα των Αμερικανών δεν εγκρίνει αυτή την πολιτική: το 58% είναι κατά της ανάπτυξης της Εθνοφρουράς σε πόλεις των ΗΠΑ, ενώ το 42% τάσσεται υπέρ.

Η δημοσκόπηση ανά ψηφοφόρους

Η δημοσκόπηση αναδεικνύει επίσης έντονες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους ψηφοφόρους των κομμάτων. Το 61% των ερωτηθέντων αντιτίθεται στην αποστολή ενεργών στρατιωτών στις πόλεις, έναντι 39% που συμφωνεί. Αντίθετα, οι Ρεπουμπλικάνοι ψηφοφόροι στηρίζουν έντονα την κίνηση, με 79% υπέρ και 21% κατά. Οι Δημοκρατικοί όμως είναι σχεδόν ομόφωνοι στην αντίθεσή τους, με 92% κατά και μόλις 8% υπέρ. Οι ανεξάρτητοι ψηφοφόροι φαίνεται να κινούνται επίσης κατά της κίνησης, σε αναλογία 70% προς 30%.

Ο Τραμπ έχει στο παρελθόν επικρίνει τις πόλεις με Δημοκρατικούς κυβερνήτες και υποσχέθηκε αλλαγές. Σε ομιλία του προς τα στρατεύματα, χαρακτήρισε αυτές τις πόλεις «επικίνδυνες» και προανήγγειλε στρατιωτική παρουσία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το Σικάγο θα χρησιμοποιηθεί ως «πεδίο εκπαίδευσης» για την Εθνοφρουρά και τον στρατό.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, τόσο από πολιτικούς αντιπάλους όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολίτες και οργανώσεις να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τη χρήση στρατιωτικών δυνάμεων σε αμερικανικές πόλεις.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ