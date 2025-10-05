Από 14 ευρώ εκατομμυριούχος: Η απίστευτη τύχη που τον έστειλε στο... νοσοκομείο

Ένας 39χρονος στη Βρετανία κέρδισε πάνω από 1,1 εκατομμύριο ευρώ στο ξυστό, αλλά μετά το ξέφρενο πάρτι που ακολούθησε κατέληξε να νοσηλεύεται λόγω θρόμβων στους πνεύμονες.

Μια απίστευτη ιστορία από το Ηνωμένο Βασίλειο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, με πρωταγωνιστή έναν 39χρονο άνδρα που μέσα σε μία μέρα είδε τη ζωή του να αλλάζει ριζικά. Από τα μόλις 14 ευρώ που είχε στον τραπεζικό του λογαριασμό, βρέθηκε ξαφνικά εκατομμυριούχος, όταν το ξυστό που αγόρασε του χάρισε πάνω από 1,1 εκατομμύριο ευρώ.

Ο Άνταμ Λόπεζ, οικοδόμος και οδηγός περονοφόρου στο Νόρφολκ, δεν μπορούσε να πιστέψει την τύχη του. Παραιτήθηκε από τη δουλειά του, αγόρασε ένα πολυτελές Range Rover Sport και ξεκίνησε ένα ξέφρενο ταξίδι διακοπών στα Μπαρμπέιντος και σε διάφορα μέρη της Βρετανίας.

Για περίπου τρεις μήνες, η νέα του ζωή έμοιαζε με όνειρο. Ο χρόνος του κυλούσε ανάμεσα σε πάρτι, ταξίδια και ακριβά δείπνα. Όμως, η υπερβολή είχε κόστος. Ο 39χρονος κατέρρευσε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε αναπτύξει θρόμβους στους πνεύμονες. Παρέμεινε υπό παρακολούθηση για οκτώ ημέρες.

Ο ίδιος παραδέχθηκε αργότερα ότι η ξαφνική αλλαγή στη ζωή του τον αποδιοργάνωσε εντελώς. «Έχασα κάθε ρουτίνα και μέτρο», είπε, προσθέτοντας ότι η περιπέτεια της υγείας του αποτέλεσε «καμπανάκι» για να αναθεωρήσει κάποια πράγματα και τις προτεραιότητές του.

Πλέον, αναρρώνει και προσπαθεί να βάλει ξανά σε τάξη τη ζωή του. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η πλήρης ανάρρωση μπορεί να χρειαστεί έως και εννέα μήνες. Ο ίδιος δηλώνει πως έχει πλέον μάθει να δίνει μεγαλύτερη αξία στην υγεία του παρά στα χρήματα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ