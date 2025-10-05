«Δεν ξέρουν ότι ζει κόσμος εδώ»: Το ειδυλλιακό χωριό που χρεώνει είσοδο 17,5 ευρώ!

Το ολλανδικό χωριό με τους ιστορικούς ανεμόμυλους που χρεώνει είσοδο στους επισκέπτες λόγω υπερτουρισμού. Δείτε γιατί οι ντόπιοι έλαβαν αυτό το μέτρο.

Το Ζάανσε Σάνς, ένα γραφικό χωριό της Ολλανδίας γνωστό για τους ιστορικούς ανεμόμυλους του, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υπερτουρισμού. Οι κάτοικοι καλούνται πλέον να περιορίσουν την πρόσβαση των επισκεπτών: όσοι διαμένουν εκτός της περιοχής πρέπει να πληρώνουν 17,50 ευρώ για να εισέλθουν στα δημοφιλή αξιοθέατα, όπως οι ανεμόμυλοι και το μουσείο του χωριού.

Το χωριό, με μόλις 100 μόνιμους κατοίκους, δέχθηκε πέρυσι 2,6 εκατομμύρια επισκέπτες. Σύμφωνα με το δημοτικό συμβούλιο, η συνεχής παρουσία τουριστών δυσχεραίνει την καθημερινή ζωή των ντόπιων. Κάποιοι τουρίστες, μάλιστα, φαίνεται να αγνοούν ότι οι χώροι γύρω από τους ανεμόμυλους παραμένουν κατοικημένοι: έχουν μπει σε ιδιωτικούς κήπους για φωτογραφίες, χρησιμοποιούν selfie sticks για να κοιτάξουν μέσα από τα σπίτια ή χτυπούν τις πόρτες χωρίς άδεια.

Η διευθύντρια του μουσείου, Marieke Verwij, περιγράφει σκηνές που συναντά καθημερινά: «Οι ουρές στην κεντρική γέφυρα δεν έχουν τέλος. Οι επισκέπτες περιμένουν να φυσήξει ο άνεμος για να δουν τους μύλους να γυρίζουν ή να βγάλουν μια φωτογραφία. Είναι όμορφο, αλλά η ποσότητα του κόσμου είναι απλώς υπερβολική».

Η νέα χρέωση επιτρέπει στους επισκέπτες να εξερευνήσουν το εσωτερικό των ανεμόμυλων και το μουσείο, όπου φυλάσσεται ένας πίνακας που απεικονίζει το χωριό όπως το είδε ο Κλοντ Μονέ κατά την επίσκεψή του το 1871.

Το δημοτικό συμβούλιο εκτιμά ότι τα έσοδα από τα εισιτήρια θα φτάσουν τα 24,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση των μύλων και τη δημιουργία υποδομών, προκειμένου να βελτιωθεί η εμπειρία των επισκεπτών και να προστατευτεί η καθημερινότητα των κατοίκων.

