«Αδίστακτος» πλανήτης μεγαλώνει με ιλιγγιώδη ταχύτητα καταβροχθίζοντας τα πάντα στην εμβέλειά του (vid)

Πλανήτης 620 έτη φωτός μακριά από τη Γη αναπτύσσεται με πρωτοφανή ρυθμό, καταναλώνοντας έξι δισεκατομμύρια τόνους αερίων και σκόνης κάθε δευτερόλεπτο και έχει προκαλέσει την απορία των επιστημόνων.

Ο πλανήτης, γνωστός ως Cha 1107-7626, βρίσκεται στον αστερισμό του Χαμαιλέοντα και διαφέρει ριζικά από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Δεν περιστρέφεται γύρω από κανένα αστέρι, περιπλανώμενος ελεύθερα στο διάστημα, ενώ απορροφά τεράστιες ποσότητες ύλης με ρυθμό που αγγίζει τα έξι δισεκατομμύρια τόνους το δευτερόλεπτο.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο The Astrophysical Journal Letters, αποκαλύπτει πως το ουράνιο αυτό σώμα έχει μάζα πέντε έως δέκα φορές μεγαλύτερη από του Δία και μεγαλώνει οκτώ φορές πιο γρήγορα απ’ ό,τι είχε παρατηρηθεί λίγους μήνες νωρίτερα, ρυθμός που θεωρείται ρεκόρ στην ιστορία των αστρονομικών παρατηρήσεων.

Η ανατροπή στην κατανόηση των πλανητών

«Οι περισσότεροι θεωρούν τους πλανήτες ήρεμους και σταθερούς κόσμους, όμως η ανακάλυψη αυτή δείχνει ότι τα αντικείμενα πλανητικής μάζας που κινούνται ελεύθερα στο διάστημα μπορεί να είναι εξαιρετικά δυναμικά», εξηγεί ο Βίκτορ Αλμένδρος-Αμπάντ, επικεφαλής της έρευνας από το Αστρονομικό Παρατηρητήριο του Παλέρμο.

Οι επιστήμονες συγκρίνουν την ανάπτυξή του με εκείνη των νεαρών άστρων, τα οποία απορροφούν υλικό από το περιβάλλον τους σε απότομες «εκρήξεις» ανάπτυξης. Στην περίπτωση του Cha 1107-7626, το ισχυρό μαγνητικό του πεδίο, ασυνήθιστα μεγάλο για το μέγεθός του, ενισχύει τη διαδικασία αυτή, κάνοντάς το να «καταβροχθίζει» ό,τι βρίσκεται κοντά του.

Η «λεπτή» γραμμή ανάμεσα σε αστέρι και πλανήτη

Η συμπεριφορά του πλανήτη έχει δημιουργήσει ένα εντελώς νέο ερώτημα στην αστροφυσική. Πού τελειώνει ένας πλανήτης και πού αρχίζει ένα αστέρι; Ο καθηγητής Άλεξ Σολτς του Πανεπιστημίου St Andrews τονίζει ότι η προέλευση τέτοιων «άτακτων» πλανητών παραμένει μυστήριο: «Δεν γνωρίζουμε αν σχηματίζονται όπως τα αστέρια, ή αν πρόκειται για τεράστιους πλανήτες που εκδιώχθηκαν από τα συστήματά τους», εξηγεί.

Η συνεχής κατανάλωση ύλης φαίνεται να έχει αλλάξει ακόμη και τη χημική του σύσταση. Οι ερευνητές είχαν εντοπίσει ίχνη υδρατμών, όμως μετά το «άλμα ανάπτυξης» εξαφανίστηκαν, κάτι που παρατηρείται συχνότερα στα άστρα παρά στους πλανήτες.

«Παράθυρο» στην πρώιμη γέννηση των κόσμων

«Η ανακάλυψη αυτή θολώνει τα όρια ανάμεσα στους πλανήτες και τα άστρα και μας δίνει μια ματιά στις πρώτες φάσεις σχηματισμού τους», αναφέρει η αστρονόμος Μπελίντα Ντέιμιαν, συν-συγγραφέας της έρευνας.

Ο Dr. Σολτς συμπληρώνει πως το αντικείμενο βρίσκεται πλέον κοντά στο τέλος της αναπτυξιακής του φάσης, καθώς οι πιο βίαιες εκρήξεις μεγέθυνσης είχαν ήδη συμβεί όταν ήταν ακόμη κρυμμένο μέσα σε σύννεφα αερίων και σκόνης: «Όταν μπορούμε να τα παρατηρήσουμε, έχουν ήδη σχεδόν ολοκληρωθεί. Τα πιο συναρπαστικά στάδια εξελίσσονται μέσα στα πυκνά νέφη που δεν βλέπουμε», επισημαίνει.

