Eκτέλεση Έλληνα μαφιόζου στον Καναδά μέσα σε καφέ: Ποιος ήταν ο «Bobby the Greek»

Η αστυνομία του Κεμπέκ αποδίδει τη δολοφονία σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος.

Σοκάρει το βίντεο από τη στιγμή της εκτέλεσης του Έλληνα ομογενούς μαφιόζου στον Καναδά, μέσα σε καφέ, το οποίο ήταν γεμάτο κόσμο. Το φονικό έγινε στην πόλη Λαβά, μέρα μεσημέρι.

Δύο ένοπλοι, φορώντας κουκούλες και φούτερ, εισέβαλαν στο κατάστημα και άνοιξαν πυρ εναντίον του 40χρονου Χαράλαμπου Θεολόγου, γνωστού στην περιοχή ως «Bobby the Greek». Οι πελάτες του καφέ έπεσαν στο πάτωμα προσπαθώντας να προστατευθούν, όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, που κατέγραψε καρέ-καρέ τη φονική επίθεση.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr