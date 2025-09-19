71χρονος συνελήφθη αμέσως μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: Τι αποκαλύπτουν τα έγγραφα της αστυνομίας (vid)

Αμέσως μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ένας 71χρονος συνελήφθη αφού ισχυρίστηκε ότι ήταν ο δράστης. Νέα έγγραφα της αστυνομίας αποκαλύπτουν τι συνέβη και γιατί βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας.

Λίγα λεπτά μετά τον πυροβολισμό και τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στο πανεπιστήμιο της Γιούτα, εικόνες έδειξαν έναν άνδρα με χειροπέδες, προκαλώντας την εντύπωση ότι ο δράστης είχε ήδη συλληφθεί.

Οι αρχές ανακοίνωσαν περίπου μία ώρα αργότερα ότι επρόκειτο για τον George Zinn, 71 ετών, ο οποίος συνελήφθη για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, αλλά δεν εμπλεκόταν στη δολοφονία.

«Εγώ τον πυροβόλησα, τώρα πυροβόλησέ με»

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Zinn πλησίασε έναν αστυνομικό αμέσως μετά τον πυροβολισμό και φώναξε: «Εγώ τον πυροβόλησα, τώρα πυροβόλησέ με».

Παρότι ο αστυνομικός δεν είδε όπλο στα χέρια του, ο Zinn επανέλαβε τον ίδιο ισχυρισμό, οδηγώντας στη σύλληψή του. Κατά τη μεταφορά στο περιπολικό συνέχισε να δηλώνει ότι ήταν ο δράστης, ζητώντας από τους αστυνομικούς να τον εκτελέσουν.

Στο αστυνομικό τμήμα, ο Zinn άλλαξε την κατάθεσή του και υποστήριξε ότι δεν σκότωσε τον Kirk, αλλά ισχυρίστηκε το αντίθετο «για να αποσπάσει την προσοχή από τον πραγματικό δράστη». Αργότερα, ενώ μεταφερόταν στο νοσοκομείο για ιατρικούς λόγους, είπε: «Θέλω να γίνω μάρτυρας για το θύμα».

Η σοκαριστική αποκάλυψη στο κινητό

Κατά την ανάκριση από πράκτορες του FBI και της Κρατικής Υπηρεσίας Ερευνών της Γιούτα, ο Zinn δέχτηκε να τους δείξει το κινητό του, προειδοποιώντας ότι το χρησιμοποιεί για να παρακολουθεί υλικό παιδικής κακοποίησης.

Οι πράκτορες βρήκαν τέτοιες εικόνες και η υπόθεση παραδόθηκε στη Μονάδα Ειδικών Θυμάτων. Οι αρχές τόνισαν ότι οι πρώτες δηλώσεις του Zinn καθυστέρησαν σημαντικά την έρευνα για τη δολοφονία του Kirk και απορρόφησαν πολύτιμους πόρους.

Τελικά, συνελήφθη ο 48χρονος Tyler Robinson ως βασικός ύποπτος για τον φόνο, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Zinn συνεργάστηκε ή γνώριζε τον δράστη. Οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας Γιούτα με κατηγορίες για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης (κακούργημα β’ βαθμού) και τέσσερις κατηγορίες για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκου.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ