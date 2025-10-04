Bugonia: Η μυστηριώδης αρχαία λέξη που επέλεξε ο Λάνθιμος για τη νέα του ταινία

Μια αρχαιοελληνική πεποίθηση που έδωσε το όνομα της στη νέα ταινία του Λάνθιμου.

HBugonia είναι η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, που παίχτηκε για πρώτο φορά σε ελληνικό κοινό στην πολύ πρόσφατη τελετή έναρξης των 31ων Νυχτών Πρεμιέρας στο Μέγαρο Μουσικής αφήνοντας γενικά πολύ καλές εντυπώσεις.

Αν μη τι άλλο το όνομα της ταινίας προκαλεί ένα μυστήριο γύρω της. Το Bugonia, λοιπόν, προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη βουγονία. Η λέξη αυτή παράγεται από τη λέξη «βους» (το βόδι) και από το ρήμα «γίγνομαι». Σημαίνει ουσιαστικά τη διαδικασία του να γεννιέσαι από ένα βόδι. Ας το εξηγήσουμε όμως λίγο καλύτερα.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr