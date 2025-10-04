Μπισμπίκης για το τροχαίο στη Φιλοθέη: «Την επόμενη ημέρα μετά το δικαστήριο πήγα να τους βρω, αλλά ήταν δημοσιογράφοι απ’ έξω» (vid)

Ο Βασίλης Μπισμπίκης που βρέθηκε στο πλευρό του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, αναφέρθηκε στο τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη και στα όσα ακολούθησαν.

Στο πλευρό του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι βρέθηκε την Παρασκευή (3/10) ο Βασίλης Μπισμπίκης. Ο ηθοποιός όπως είπε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» στο Mega, θέλησε να δώσει κουράγιο στον πατέρα του αδικοχαμένου στα Τέμπη, Ντένις Ρούτσι, μετά το κάλεσμα που έκανε σε εκείνον και τη Δέσποινα Βανδή.

«Το λιγότερο που μπορούσα να κάνω είναι να έρθω και να δώσω κουράγιο σε αυτό τον άνθρωπο. Τον υποστηρίζουμε όλοι σε αυτό που ζητάει, το αυτονόητο δηλαδή, να μάθει πως πέθανε το παιδί του. Ήρθα ως άνθρωπος που βλέπει το δίκιο».

Για το τροχαίο της Φιλοθέης: «Ήθελα πρώτα να τους δω στα μάτια»

Ο Βασίλης Μπισμπίκης ζήτησε δημόσια συγγνώμη για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη, όταν με το όχημά του προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

«Από την Κυριακή έχω πει συγγνώμη σε μία κυρία που είχε έρθει στο αστυνομικό τμήμα. Την επόμενη ημέρα μετά το δικαστήριο πήγα να τους βρω, αλλά ήταν δημοσιογράφοι απ’ έξω», ανέφερε.

«Την Τρίτη το πρωί πήγα και τους βρήκα και του ζήτησε συγγνώμη. Το λέω δημόσια, συγγνώμη. Ήθελα πρώτα να τους δω στα μάτια, να τους ζητήσω συγγνώμη και μετά να το έλεγα δημόσια», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

