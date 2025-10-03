Ο Μπισμπίκης ζήτησε συγγνώμη με τσουρέκια αλλά γείτονας του απάντησε: «Ήταν μπαγιάτικα, θα τα πούμε στα δικαστήρια» (vid)

Ο Βασίλης Μπισμπίκης πήγε με γλυκά και ζήτησε συγγνώμη στους γείτονες που τους προκάλεσε ζημιές με το αυτοκίνητό του.

Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει από τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου (27/9) το τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη γειτονιά του. Ο γνωστός ηθοποιός επέστρεφε από κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση όταν λίγο πριν φτάσει στο σπίτι του, προκάλεσε ζημιές με το όχημά του σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα και στη μάντρα μιας γειτόνισσάς του.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης θέλησε να κάνει μία κίνηση συμφιλίωσης με τους γείτονές του και δεν αρκέστηκε μόνο στις τυπικές διαδικασίες, αλλά αποφάσισε να τους επισκεφθεί προσωπικά στα σπίτια τους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Πρωινού» του ΑΝΤ1, ο Βασίλης Μπισμπίκης προσέφερε γλυκά και τσουρέκια και μίλησε απευθείας με τους ανθρώπους, ζητώντας συγγνώμη.

«Τα γλυκά ήταν μπαγιάτικα, θα τα πούμε στα δικαστήρια»

Παρόλα αυτά, η κίνηση του ηθοποιού να ζητήσει συγγνώμη πηγαίνοντας γλυκά και τσουρέκια σε όσους υπέστησαν ζημιές, δεν τους έπεισε όλους. Ένας από τους ανθρώπους που είδε κατεστραμμένο το αυτοκίνητό του είπε στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη στο Star.

«Θέλω να δηλώσω κάτι. Τα γλυκά ήταν μπαγιάτικα μετά από μια εβδομάδα», ανέφερε και συνέχισε: «Τώρα εγώ πηγαίνω στο συνεργείο να δω το κουφάρι του αυτοκινήτου μου. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μεθαύριο στο δικαστήριο».

