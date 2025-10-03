Ο λόγος που ένα 2χρονο κοριτσάκι επιλέχθηκε ως η «νέα Θεά» που λατρεύεται από δύο θρησκείες (vid)

Γιατί ένα 2χρονο κορίτσι επιλέχθηκε ως η νέα «παρθένος θεά» που λατρεύεται από δύο θρησκείες.

Ένα κορίτσι μόλις δύο ετών ανακηρύχθηκε επίσημα η νέα «παρθένος θεά» του Νεπάλ, αφού πληρούσε μια σειρά από ιερές και πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Σε ηλικία μόλις 2 ετών και 8 μηνών, η Aryatara Shakya έγινε η νέα Kumari της χώρας, δηλαδή μια ζωντανή θεότητα που λατρεύεται τόσο από Ινδουιστές όσο και από Βουδιστές. Η Aryatara αντικατέστησε την 11χρονη Trishna Shakya, η οποία έχασε τη θεϊκή της υπόσταση μόλις μπήκε στην εφηβεία.

Η τελετή αντικατάστασης

Την Τρίτη (30 Σεπτεμβρίου), η Aryatara μεταφέρθηκε από το πατρικό της σπίτι μέσα από τους δρόμους του Κατμαντού σε ένα παλάτι-ναό, στο πλαίσιο του Dashain, της σημαντικότερης ινδουιστικής γιορτής του Νεπάλ. Πιστοί παρατάχθηκαν στους δρόμους για να αγγίξουν τα μέτωπά τους στα πόδια της –την ύψιστη ένδειξη σεβασμού– και της έριξαν με λουλούδια και χρήματα.

Τώρα, εγκατεστημένη στο παλάτι της Kumari, η Aryatara θα ευλογεί πιστούς, αξιωματούχους και ακόμα και τον ίδιο τον πρόεδρο του Νεπάλ. Κατά τη διάρκεια των εορτών θα εμφανίζεται ντυμένη στα κόκκινα, με τα μαλλιά της δεμένα σε κότσο και ένα «τρίτο μάτι» ζωγραφισμένο στο μέτωπό της, ενώ θα περιφέρεται στην πόλη πάνω σε μια χρυσή άμαξα που θα σέρνουν οι αφοσιωμένοι ακόλουθοί της.

Η Aryatara δεν θα ζει όπως τα άλλα παιδιά

Ωστόσο, για τη μικρή Aryatara, η ζωή ως Kumari δεν μοιάζει με καμία άλλη παιδική ηλικία. Θα ζει κυρίως σε απομόνωση, βγαίνοντας από τον ναό μόνο σε σπάνιες γιορτινές ημέρες, ενώ οι πρώην Kumari συχνά δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στην κανονική ζωή και η τοπική παράδοση προειδοποιεί ακόμη και τους άνδρες να μην παντρευτούν μια πρώην θεά, ισχυριζόμενη ότι αυτό θα μπορούσε να φέρει πρόωρο θάνατο.

Ο λόγος που επέλεξαν το κορίτσι

Όσο για τον λόγο που επέλεξαν τη 2χρονη, αυτό έχει να κάνει με την παράδοση του Νεπάλ, σύμφωνα με την οποία η Kumari πρέπει να προέρχεται από τη φυλή των Shakya της κοινότητας Newar και να είναι νεαρό κορίτσι, που θεωρείται πως ενσαρκώνει τη θηλυκή ενέργεια της θεάς Taleju.

Η αναζήτηση μιας Kumari περιλαμβάνει την εξέταση κοριτσιών ηλικίας 2 έως 4 ετών, οι οποίες πρέπει να είναι απολύτως απαλλαγμένες από σωματικά ψεγάδια, με τέλεια μαλλιά, μάτια, δόντια και δέρμα. Πρέπει επίσης να δείχνουν χαρακτηριστικά αφοβίας (όπως να μην φοβούνται το σκοτάδι…). Η Aryatara πληρούσε όλα τα κριτήρια, καθιστώντας την την επόμενη σε μια παράδοση αιώνων σεβαστών θεοτήτων.

Ο πατέρας της, Ananta Shakya, είπε: «Μέχρι χθες ήταν απλώς η κόρη μου, αλλά σήμερα είναι θεά». Συνέχισε λέγοντας πως υπήρχαν ήδη σημάδια ότι θα γινόταν θεά πριν ακόμα γεννηθεί: «Η γυναίκα μου στην εγκυμοσύνη ονειρεύτηκε ότι ήταν θεά, και ξέραμε ότι θα ήταν κάποια πολύ ξεχωριστή».

Τα τελευταία χρόνια, οι παραδόσεις έχουν εκσυγχρονιστεί ελαφρώς, με τις Kumari να λαμβάνουν πλέον ιδιαίτερα μαθήματα, πρόσβαση σε τηλεόραση, αλλά και κρατική σύνταξη όταν ολοκληρώνεται ο ρόλος τους ως θεές.

