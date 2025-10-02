Σοφιάνα Αβραμάκη: «Έμαθα από την αστυνομία ότι ο πρώην μου, είχε βάλει στο αυτοκίνητό μου air tag» (vid)

Σε μια αποκάλυψε προχώρησε η Σοφιάνα Αβραμάκη για ένα πρώην σύντροφό της, ο οποίος της είχε τοποθετήσει gps στο αυτοκίνητό της.

Η Σοφιάνα Αβραμάκη μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» στον ALPHA και αποκάλυψε ότι πρώην σύντροφός της είχε συνδέσει στο αυτοκίνητό ένα gps για να παρακολουθεί τις κινήσεις της, ενώ αναφέρθηκε και σε έναν εμμονικό θαυμαστή της.

Η πρώην παίκτρια του Survivor ανέφερε: «Υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε βρεθεί μπροστά μου την πρώτη ημέρα που είχα αποχωρήσει από το Survivor. Είχε έρθει σε ένα μαγαζί, το οποίο για εμένα ήταν στέκι. Στην αρχή με προσέγγισε πολύ ευγενικά, ήταν αρκετά μεγαλύτερός μου. Δεν έδωσα σημασία γιατί ήταν μια ευγενική προσέγγιση όμως, αυτό ο άνθρωπος ήταν μπροστά μου ξανά και ξανά.

Άρχισα να λαμβάνω απανωτά μηνύματα και έτσι πήρα κάποια μέτρα, μέσω δικηγόρου έκανα μια προειδοποίηση και από ένα σημείο και μετά αυτό σταμάτησε και γύρισε σε κακία απέναντί μου. Ευτυχώς έληξε ομαλά», είπε η Σοφιάνα Αβραμάκη.

Και πρόσθεσε: «Μετά από λίγους μήνες συνειδητοποίησα από το κινητό μου ότι ήταν στο αυτοκίνητό μου συνδεδεμένο ένα gps, το οποίο δεν είχα βάλει εγώ. Πήγα στην αστυνομία, έκαναν έρευνα, εγώ έκανα μήνυση κατά αγνώστου και βρέθηκε ότι ήταν ο πρώην σύντροφός μου, ο οποίος μου είχε βάλει air tag στο αυτοκίνητο. Δεν έκανα τίποτα μετά από αυτό γιατί εκείνος πήγε και το παραδέχτηκε, είπε ότι ήταν μια στιγμή παραφροσύνης. Μου ζήτησε συγγνώμη, δεν ήθελα να το τραβήξω παραπάνω».

