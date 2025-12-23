Ανεστίδης: «Στο κινητό έχω τα τηλέφωνα όσων λέγανε να σπάσω τα μπλόκα - Είχα ανοιχτή ακρόαση»

Τι αναφέρει οι Κώστας Ανεστίδης για τον έλεγχο σε βάρος του και τα μπλόκα των αγροτών. Δηλώσεις με νόημα για όσους τόν έπαιρναν τηλέφωνο για αναστολή των κινητοποιήσεων.

Βολές κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο αγροτοσυνδικαλιστής από το μπλόκο των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος φέρεται να ελέγχεται για τις επιδοτήσεις που έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2019 - 2024.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστιkά ο κ. Ανεστίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του Open, «από αυτούς όλα να τα περιμένεις, αλλά είναι γραμμένα στο τηλέφωνο. Τα τηλέφωνα φαίνονται».

