10 ατάκες των ανθρώπων που προσποιούνται ότι είναι ευτυχισμένοι, αλλά έχουν θλίψη μέσα τους

Όσο χαρούμενοι κι αν δείχνουν στους γύρω τους, η πραγματικότητα απέχει χιλιόμετρα και, πολλές φορές, δεν παραδέχονται την αλήθεια ούτε στον ίδιο τους τον εαυτό.

Η εποχή μας, αν κάτι μας έχει «διδάξει» - και όχι δεν είναι ευχάριστο - είναι να κρυβόμαστε πίσω από οθόνες, φίλτρα και μακιγιάζ.

Χανόμαστε μέσα στο χάος του πλήθους, πιέζουμε τον εαυτό μας να φανεί αντάξιος των προσδοκιών των άλλων, παλεύουμε με τις προκλήσεις και, στο τέλος της ημέρας έχουμε ξεχάσει ποιοι είμαστε και τι θέλουμε από τη ζωή μας.

Ζούμε σε μια περίοδο, που το «φαίνεσθαι» θεωρείται σημαντικότερο από το «είναι», γεγονός που σε «αναγκάζει» να κρύψεις τις «ατέλειες» και να προσποιηθείς πως όλα μέσα και γύρω σου είναι υπέροχα.

Η ψυχολογία υποστηρίζει, πως η ανάγκη για αποδοχή μας παρακινεί να κρύψουμε πλευρές της προσωπικότητάς μας, να απαρνηθούμε στοιχεία του χαρακτήρα μας ή να έρθουμε πιο κοντά στη μάζα, στο σύνολο.

