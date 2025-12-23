Έξοδος Χριστουγέννων: Ουρές χιλιομέτρων - Live ο χάρτης με τα μπλόκα

Μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς από Αττική προς περιφέρεια λόγω των αγροτικών μπλόκων. Ουρές χιλιομέτρων σε Σχηματάρι, Ριτσώνα και Λάρισα - Live ο χάρτης με τα μπλόκα.

Μεγάλη υπομονή καλούνται να επιδείξουν οι οδηγοί που κινούνται από την Αττική προς την περιφέρεια, καθώς οι αγροτικές κινητοποιήσεις έχουν προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα στην κυκλοφορία των εθνικών οδών. Σύμφωνα με την Τροχαία Αττικής, από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα της Τρίτης, 21.112 οχήματα έχουν αναχωρήσει από την Αθηνών - Κορίνθου και 21.780 από την Αθηνών – Λαμίας, δημιουργώντας ουρές χιλιομέτρων, ιδιαίτερα στο Σχηματάρι και στη Ριτσώνα.

Στο ύψος της Ριτσώνας η κυκλοφορία διεξάγεται μετ’ εμποδίων, με δύο λωρίδες να ανοίγουν μετά από επικοινωνία της Τροχαίας με τους αγρότες, ενώ τα βαρέα οχήματα εκτρέπονται προς την παλιά Εθνική Οδό. Παρά τις ρυθμίσεις, η κίνηση δεν είχε αποσυμφορηθεί μέχρι αργά το απόγευμα.

Στη Λάρισα, η κυκλοφορία στην περιοχή της Νίκαιας διεξάγεται από παρακαμπτήριους δρόμους, καθώς η μία λωρίδα που είχαν παραχωρήσει οι αγρότες παραμένει περιορισμένη και η Τροχαία απαγορεύει τη διέλευση. Παρόμοιες συνθήκες επικράτησαν στον Πλατύκαμπο, με σταμάτημα στα φανάρια, ενώ οι αγρότες σχεδιάζουν νέες μετακινήσεις των τρακτέρ για μεγαλύτερη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Στο ύψος Θήβας και Κάστρου, η Εθνική Οδός άνοιξε αργά το απόγευμα και η κυκλοφορία ρυθμίζεται από τροχονόμους, με τα τρακτέρ να παραμένουν στα άκρα του δρόμου. Στην Πάτρα η κίνηση στο κέντρο απαιτεί πλέον τουλάχιστον μία ώρα, λόγω μπλόκου στην περιμετρική οδό, που επιτρέπει διέλευση μόνο σε ασθενοφόρα.

Στην Καλαμάτα, περίπου 30-40 τρακτέρ μπήκαν στην κεντρική πλατεία, σκοπεύοντας να πραγματοποιήσουν πορεία και να μοιράσουν προϊόντα πριν επιστρέψουν στα μπλόκα τους.

Στα Μάλγαρα η κυκλοφορία προς Αθήνα έχει πλέον ανοίξει μετά από 22 ημέρες αποκλεισμού, ενώ το ρεύμα προς το αεροδρόμιο Μακεδονία παραμένει κλειστό, με εκτροπή των οχημάτων μέσω της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Μουδανιών.

Οι οδηγοί μπορούν να παρακολουθούν live τον χάρτη με όλα τα μπλόκα της χώρας για να προγραμματίσουν την πορεία τους και να αποφύγουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα.

