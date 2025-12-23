Τα Labubu θα κατακτήσουν και το Χόλιγουντ;

Η Sony Pictures θα φέρει την ταινία Labubu, με σκηνοθέτη τον Πολ Κινγκ

Θα έχουμε να θυμόμαστε πολλά από το 2025 και κυρίως άσχημα. Αυτή τη χρονιά, που σε λίγες ημέρες την αφήνουμε πίσω μας, η ανθρωπότητα έπαθε μία ανεξήγητη εμμονή με τις κούκλες Labubu, που έγιναν γρήγορα παγκόσμιο viral. Αυτές οι περίεργες για κάποιους, αξιολάτρευτες για ορισμένους άλλους κούκλες, έκαναν τους ανθρώπους να στήνονται ατελείωτες ώρες σε ουρές και να τσακώνονται με πάθος.

Μιας και κατέκτησαν τις αγορές και έκαναν την κινεζική εταιρεία παιχνιδιών Pop Mart να κερδίσει το τζόκερ χωρίς να παίξει, τώρα οι Labubu είναι έτοιμες να κατακτήσουν το Χόλιγουντ. Η μέρα που όλοι περιμέναμε να έρθει, έφτασε. Μία ταινία είναι προ των πυλών από τη Sony Pictures, χωρίς φυσικά να έχει γίνει γνωστή η οποιαδήποτε λεπτομέρεια για το σενάριο.

