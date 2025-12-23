Τύπος που έζησε μέσα σε όνειρο αποκάλυψε τι ανατριχιαστικό συνέβη στον Ντόναλντ Τραμπ

Άνδρας που έζησε μια εντελώς διαφορετική ζωή σε όνειρο 4 ωρών αποκαλύπτει ένα ανατριχιαστικό γεγονός που συμβαίνει στον Ντόναλντ Τραμπ το 2027.

Ένας άνδρας ισχυρίζεται ότι έζησε μέσα σε ένα όνειρο και ότι σε αυτό το διάστημα, είδε να συμβαίνει κάτι ανατριχιαστικό στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ το 2027.

Η συζήτηση έγινε στο Reddit την Δευτέρα (22/12) και ο αρχικός χρήστης ισχυρίζεται ότι θυμόταν τα πάντα από όσα έζησε –μέχρι και το χρώμα των ματιών της ξανθιάς, ύψους 1,63 μ., συζύγου του, με την οποία παντρεύτηκε σε ηλικία 28 ετών το 2028. Είπε μάλιστα ότι είχε γεννηθεί το 2000– προσθέτοντας ότι στην πραγματική ζωή δεν ισχύει αυτό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ίριδές της ήταν μπλε και έμοιαζε με τη «γυναικεία εκδοχή του Κερτ Κομπέιν», του αείμνηστου, θρυλικού frontman των Nirvana.

Η ανατριχιαστική περιγραφή για τον Τραμπ

Όταν ρωτήθηκε αν θυμάται κάτι από την πολιτική, έδωσε μια ανατριχιαστική περιγραφή για το τι συμβαίνει στον Τραμπ. «Ο σημερινός μας πρόεδρος δολοφονείται το 2027. Ο Τζέι Ντι Βανς (αντιπρόεδρος της κυβέρνησης) ολοκληρώνει τη θητεία του και χάνει από τον Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος στη συνέχεια υπηρετεί δύο θητείες, μετά η AOC (Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές) υπηρετεί μία και ακολουθούν δύο θητείες από τον Πιτ Μπούτιτζετζ», απάντησε.

Ναι, σύμφωνα με τον χρήστη του Reddit, ο Τραμπ αντιμετωπίζει ακόμη μία απόπειρα δολοφονίας σε δύο χρόνια, αλλά αυτή τη φορά δυστυχώς δεν επιβιώνει. Αλλά ίσως ακόμη πιο τρελό είναι το γεγονός ότι το Δημοκρατικό Κόμμα κυβερνά για πέντε συνεχόμενες θητείες (κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ), με το τρέχον ρεκόρ να είναι τέσσερις συνεχόμενες θητείες μεταξύ 1933 και 1945 (δημοκρατικοί).

Πώς δολοφονείται ο Τραμπ

Όταν ο Redditor ρωτήθηκε να διευκρινίσει τις συνθήκες της δολοφονίας του Τραμπ, απάντησε: «Διεθνές ταξίδι στην Ιαπωνία για συνάντηση με τον Τακαΐτσι. Ελεύθερος σκοπευτής στο αεροδρόμιο όπου προσγειώθηκε... δεν έπιασαν ποτέ τον δράστη. Υποψίες ότι ήταν μέλος του αμερικανικού στρατού».

