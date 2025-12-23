H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

Στον σύγχρονο πόλεμο, κανένα μεμονωμένο σύστημα δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο για την προστασία της ξηράς, της θάλασσας ή του εναέριου χώρου έναντι ενός πολύ ικανού αντιπάλου.

Μια ουκρανική επίθεση με drone, από τις πολλές του σχεδόν 4ετούς πολέμου, ανέδειξε την ευπάθεια του ρωσικού συστήματος αεροπορικής άμυνας μακράς εμβέλειας S-400.

Πλάνα από drone επιβεβαίωσαν ότι η ουκρανική επίθεση κατέστρεψε έναν αυτοκινούμενο εκτοξευτή 5P85SM2-01 από ένα ρωσικό σύστημα αεράμυνας μακράς εμβέλειας S-400 στην περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, ενώ προκάλεσε ζημιές σε έναν δεύτερο.

Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας υποστήριξε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου και είχε ως στόχο ένα σύστημα S-400 που λειτουργούσε το 568ο Αντιαεροπορικό Πυραυλικό Σύνταγμα των Ρωσικών Αεροδιαστημικών Δυνάμεων.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr