Τρομάζει η περιουσία του Έλον Μασκ: Σύμφωνα με το Forbes ξεπέρασε τα 500 δισ. δολάρια

Η περιουσία του Έλον Μασκ ξεπέρασε για λίγο τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes

Η περιουσία του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ, του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, ξεπέρασε για λίγο τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφερε την Τετάρτη (1/10), το περιοδικό Forbes.

Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της Tesla και της Space X έφτασε τα 500,1 δισεκατομμύρια δολάρια χθες προτού πέσει πάλι στα 499,1 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με την κατάταξη «Δισεκατομμυριούχοι σε Πραγματικό Χρόνο» (Real-Time Billionaires) του περιοδικού.

Η κατάταξη του Forbes

Στην κατάταξη του Forbes μετά τον Μασκ βρίσκεται ο Λάρι Έλισον, ο ιδρυτής της Oracle, με περιουσία 350,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τρίτος στη σειρά βρίσκεται ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο διευθυντής της Meta, με περιουσία 245,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αφού πήρε πτυχίο από το πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια και στη συνέχεια εγκατέλειψε το Στάνφορντ, ο Έλον Μασκ πούλησε τη διαδικτυακή εταιρεία λογισμικού Zip2 στον κατασκευαστή ηλεκτρονικών υπολογιστών Compaq για πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια το 1999.

Η επόμενη εταιρεία του συγχωνεύτηκε τελικά με την PayPal και, αφού την άφησε, ο επιχειρηματίας νοτιοαφρικανικής καταγωγής ίδρυσε την SpaceX το 2002, στη συνέχεια έγινε πρόεδρος της Tesla το 2004.

