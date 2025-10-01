Δικηγόρος αποκαλύπτει: Τρεις φράσεις που δεν πρέπει να λέτε ποτέ στο δικαστήριο!

Δικηγόρος εξηγεί ποιες τρεις φράσεις αποδυναμώνουν μια κατάθεση στο δικαστήριο και γιατί η ψυχραιμία και η αλήθεια είναι καθοριστικές για την έκβαση κάθε υπόθεσης.

Η κατάθεση στο δικαστήριο, είτε πρόκειται για την πρώτη φορά είτε για πιο έμπειρους μάρτυρες, συνοδεύεται συχνά από νευρικότητα και αβεβαιότητα. Γι’ αυτό και οι δικηγόροι επιμένουν στη σημασία της σωστής στάσης και των λέξεων που χρησιμοποιούνται μπροστά στον δικαστή. «Κάθε λέξη μετράει», τονίζει χαρακτηριστικά μια δικηγόρος σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, επισημαίνοντας τρεις εκφράσεις που, όπως λέει, πρέπει να αποφεύγονται πάση θυσία.

«Δεν θυμάμαι»

Η επανειλημμένη χρήση αυτής της φράσης φθείρει την αξιοπιστία του μάρτυρα ή του κατηγορούμενου. «Αν κάποιος λέει συνεχώς ότι δεν θυμάται, τότε η ιστορία του χάνει τη συνοχή της», εξηγεί.

«Αυτό δεν έχει σημασία»

Η σχετικότητα μιας απάντησης δεν κρίνεται από τον μάρτυρα, αλλά από τον δικαστή. Ο μάρτυρας καλείται να απαντήσει μόνο στις ερωτήσεις που τίθενται, χωρίς να αποφασίζει ο ίδιος τι είναι χρήσιμο ή άσχετο. Όλα έχουν σημασία σε μια δίκη, ακόμη και αν σε κάποιους μοιάζουν ασήμαντα.

«Δεν έκανα τίποτα»

Η κατηγορηματική άρνηση ή η απόπειρα να ρίξει κανείς την ευθύνη αλλού μπορεί να αποδυναμώσει τη μαρτυρία ενός μάρτυρα ή κατηγορούμενου, δημιουργώντας εντύπωση αποφυγής ή υπεκφυγής μια ερώτησης ή παρατήρησης.

Η δικηγόρος καταλήγει ότι το «κλειδί» σε κάθε κατάθεση είναι η ψυχραιμία και η ειλικρίνεια: να απαντά κανείς καθαρά και μόνο σε ό,τι ερωτάται, χωρίς υπερβολές, αποκρύψεις ή βιαστικά συμπεράσματα.

