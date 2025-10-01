Global Sumud Flotilla: Ισραηλινές δυνάμεις σε πλοία για τη Γάζα – Διεθνείς αντιδράσεις

Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla περικυκλώθηκε από ισραηλινά πολεμικά πλοία στα ανοιχτά της Αιγύπτου. Ακτιβιστές μιλούν για αναχαίτιση, ενώ Γαλλία και ΟΗΕ εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια των συμμετεχόντων.

Σκηνικό έντασης εκτυλίσθηκε ανοιχτά της Αιγύπτου, καθώς ο στολίσκος Global Sumud Flotilla, που μεταφέρει ακτιβιστές και ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα, περικυκλώθηκε το βράδυ της Τετάρτης από ισραηλινά πολεμικά πλοία. Οι συμμετέχοντες κάνουν λόγο για «αναχαίτιση σε εξέλιξη» και επιβίβαση Ισραηλινών στρατιωτών σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα σκάφη.

Διεθνής ανησυχία

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό επιβεβαίωσε τις εξελίξεις με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ζητώντας από το Ισραήλ «να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των επιβαινόντων» και να επιτρέψει την ασφαλή επιστροφή των Γάλλων πολιτών. Υπενθύμισε ότι είχε ήδη αποτρέψει επίσημα Γάλλους ακτιβιστές από το ταξίδι, χαρακτηρίζοντας την περιοχή «υψηλού κινδύνου».

Την ίδια στιγμή, η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα παλαιστινιακά εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, δήλωσε πως η αναχαίτιση του πλοίου Alma από τις ισραηλινές δυνάμεις «είναι παράνομη και αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο».

Προειδοποίηση του Ισραήλ

Από πλευράς Ισραήλ, το υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι το Ναυτικό απηύθυνε προειδοποίηση στον στολίσκο, ζητώντας του να αλλάξει πορεία. «Το Ναυτικό ενημέρωσε ότι τα πλοία κατευθύνονται σε ενεργή εμπόλεμη ζώνη και παραβιάζουν νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό», αναφέρει σε ανακοίνωσή του, επαναλαμβάνοντας την πρόταση να μεταφερθεί η βοήθεια «μέσω ασφαλών διαύλων».

Σύμφωνα με αναρτήσεις ακτιβιστών στο Instagram, η στιγμή του αποκλεισμού ήταν έντονη: «Τα πολεμικά πλοία προχωρούν για να μας αναχαιτίσουν. Μας απομένουν μόλις 81 ναυτικά μίλια για τη Γάζα», σημείωσε η ομάδα του Μαγκρέμπ.

Φόβοι για διπλωματικά επεισόδια

Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla αποτελεί πρωτοβουλία διεθνών ακτιβιστών, με στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας και να μεταφέρει συμβολικά και υλικά βοήθεια στους κατοίκους της. Παρόμοιες αποστολές στο παρελθόν έχουν προκαλέσει έντονα διπλωματικά επεισόδια, με πιο χαρακτηριστικό το 2010, όταν δέκα Τούρκοι ακτιβιστές σκοτώθηκαν κατά την επέμβαση Ισραηλινών κομάντο στο πλοίο Mavi Marmara.

Η συγκεκριμένη αναχαίτιση επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη νομιμότητα του αποκλεισμού της Γάζας και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για να τον επιβάλει. Παράλληλα, θέτει νέα ερωτήματα για την τύχη των δεκάδων ακτιβιστών που βρίσκονται επί του στολίσκου και για τις πιθανές διπλωματικές συνέπειες.

