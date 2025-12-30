Ο Αλκιβιάδης Μαγγόνας θα τα παρατούσε όλα για έναν έρωτα

Ο Αλκιβιάδης Μαγγόνας μίλησε στο JennyGr για την Αλεξάνδρεια, που παίζεται στο Θέατρο Παλλάς, τα κοινά στοιχεία με τον ρόλο που υποδύεται, καθώς και τι πιστεύει ότι έχει αλλάξει από τότε μέχρι σήμερα.

Τον Αλκιβιάδη Μαγγόνα δεν τον γνώριζα, τον έμαθα μέσα από την παράσταση Αλεξάνδρεια, που παίζεται στο εμβληματικό θέατρο Παλλάς. Ένα έργο που σε συνεπαίρνει. Όχι μόνο γιατί το σενάριο και η σκηνοθεσία αγγίζουν την ψυχή σου, αλλά γιατί οι ερμηνείες είναι καθηλωτικές.

Ο Αλκιβιάδης υποδύεται τον Αλέξανδρο, έναν άνθρωπο που ερωτεύεται και παλεύει για την αγάπη του. Είναι διατεθειμένος να τα παρατήσει όλα για χάρη του. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι ένα κοινό στοιχείο του ρόλου του με τον ίδιο.

Μεγάλωσε στη Φλώρινα και μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη για να σπουδάσει Οικονομικά. Τα παιδικά του χρόνια ήταν ανέμελα, όπως για κάθε παιδί που γεννήθηκε στα 90s. Η υποκριτική ήρθε απρόσμενα στη ζωή του, αλλά όπως συμβαίνει με πολλούς ανθρώπους, το σύμπαν τα φέρνει έτσι για να πάρει κάποια στιγμή ο καθένας τον δρόμο του.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr