Δημήτρης Κόκοτας: Η κατάσταση της υγείας του σχεδόν 2 χρόνια μετά το οξύ έμφραγμα

Η σύζυγός του Δημήτρη Κόκοτα, Κατερίνα μίλησε για την κατάσταση του τραγουδιστή 21 μήνες μετά το οξύ έμφραγμα που υπέστη.

Εδώ και 21 μήνες ο Δημήτρης Κόκοτας δίνει τον δικό του αγώνα στο νοσοκομείο. Ο τραγουδιστής νοσηλεύεται από τον Μάρτιο του 2024, έπειτα από οξύ έμφραγμα που υπέστη κατά τη διάρκεια των προβών για το σόου J2US.

Η σύζυγός του, Κατερίνα μιλώντας στο «Πρωινό» του ANT1 περιέγραψε πως τίποτα δεν έχει αλλάξει σημαντικά, ωστόσο ο τραγουδιστής καταλαβαίνει και χαρακτήρισε την κατάστασή του «σταθερά καλή».

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr