Σάκης Ρουβάς: Σήκωσε τη Νατάσσα Θεοδωρίδου και του σκίστηκε το παντελόνι στην πίστα

Μία απρόοπτη εξέλιξη στην πίστα...και η αντίδραση.

Ένα ατύχημα είχε ο Σάκης Ρουβάς στην πίστα του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται με τη Νατάσσα Θεοδωρίδου, όταν μία στιγμή χορογραφίας των δύο τραγουδιστών είχε απρόοπτη κατάληξη.

Σηκώνοντας αγκαλιά την συνάδερφό του, στην κοινή εμφάνισή τους, ο Σάκης Ρουβάς έσκισε το παντελόνι του... και η σκηνή καταγράφηκε από τους θαμώνες.

