Σε ξενοδοχείο ο Πάνος Ρούτσι μετά από 17 ημέρες απεργίας πείνας: Έχει επιδεινωθεί η υγεία του (vid)

Σε ξενοδοχείο μεταφέρθηκε ο απεργός πείνας, Πάνος Ρούτσι, καθώς η υγεία του έχει επιβαρυνθεί σημαντικά...

Για 17η ημέρα συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, με την υγεία του να έχει επιβαρυνθεί σημαντικά. Εξαιτίας του κινδύνου μόλυνσης, μεταφέρθηκε προσωρινά σε ξενοδοχείο υπό ιατρική παρακολούθηση

Σύμφωνα με το Action 24, η απόφαση ελήφθη λόγω της αυξημένης εξάντλησης του οργανισμού του και του κινδύνου να εκτεθεί σε ιώσεις, καθώς στο Σύνταγμα βρίσκονται καθημερινά χιλιάδες διαδηλωτές.

Οι ανησυχίες των γιατρών

Λοιμωξιολόγος που τον εξέτασε εκτίμησε ότι θα έπρεπε ήδη να νοσηλεύεται και να του χορηγείται ορός. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, έχει χάσει 18-20% της μυϊκής του μάζας, καταναλώνοντας μόνο υγρά.

Το Open μετέδωσε ότι το ανοσοποιητικό του είναι ιδιαίτερα αποδυναμωμένο, ενώ οι γιατροί έχουν απαγορεύσει την επαφή με πολύ κόσμο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος επιπλοκών. Οι καιρικές συνθήκες επιβαρύνουν επιπλέον την υγεία του.

Παρά τις προειδοποιήσεις, πληροφορίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο αναφέρουν ότι ο Πάνος Ρούτσι ενδέχεται να έχει επιστρέψει ξανά στο Σύνταγμα, συνεχίζοντας την απεργία πείνας με αποφασιστικότητα.

