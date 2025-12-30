Δολοφονήθηκε η Ιμάνι Σμιθ από τον πατέρα του παιδιού της: Είχε υποδυθεί τη Νάλα στο «The Lion King»

Η Ιμάνι Σμιθ ήταν μόλις 26 ετών και σύμφωνα με τις πληροφορίες έχασε τη ζωή της, μετά από επίθεση με μαχαίρι.

Θύμα φονικής επίθεσης με μαχαίρι έπεσε η Ιμάνι Σμιθ - η νεαρή ηθοποιός που είχε συμμετάσχει στο μιούζικαλ της Disney «The Lion King» στο Broadway, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας της κομητείας Middlesex στο Νιου Τζέρσεϊ.

Οι Αρχές στην πόλη Έντισον δέχτηκαν κλήση λίγο μετά τις 9:15 το πρωί της 21ης Δεκεμβρίου, για περιστατικό μαχαιρώματος σε κατοικία στην οδό Grove Avenue.

Οι αστυνομικοί, κατά την άφιξή τους, εντόπισαν την 26χρονη Ιμάνι Σμιθ με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Η ίδια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Robert Wood Johnson, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

