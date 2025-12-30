Το γερμανικό Ριφιφί: Άδειασαν θυρίδες και έφυγαν με λεία 30 εκατομμύρια ευρώ στο Γκελζενκίρχεν

Όταν έφτασαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ανακάλυψαν μια τεράστια τρύπα που είχε ανοιχτεί στον τοίχο του θησαυροφυλακίου.

Κλέφτες έφυγαν με... λάφυρα αξίας περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ μετά από διάρρηξη σε περίπου 3.200 θυρίδες ασφαλείας στο θησαυροφυλάκιο μιας τράπεζας στην πόλη Γκελζενκίρχεν της δυτικής Γερμανίας, σύμφωνα με ερευνητές και πηγές ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, οι κλέφτες στη Γερμανία πραγματοποίησαν την τολμηρή ληστεία με την μέθοδο του ριφιφί την περίοδο των Χριστουγέννων, χωρίς να το αντιληφθεί κανείς μέχρι που ήταν πολύ αργά.

Η διάρρηξη παρέμεινε απαρατήρητη για μέρες, με αποτέλεσμα οι εξοργισμένοι πελάτες να απαιτούν να μάθουν πώς ένα τέτοιο έγκλημα μπόρεσε να περάσει απαρατήρητο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr