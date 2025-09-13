Εξωγήινη απειλή που διασχίζει το ηλιακό μας σύστημα κινείται παράξενα και προβληματίζει τους επιστήμονες (vid)

Το διαστρικό αντικείμενο 3I/ATLAS αλλάζει τον τρόπο που συμπεριφέρεται καθώς κινείται προς το ηλιακό μας σύστημα.

Ένα διαστρικό αντικείμενο που κινείται αυτή τη στιγμή μέσα στο ηλιακό μας σύστημα έχει εντοπιστεί να αλλάζει συμπεριφορά και να κάνει κάτι μάλλον παράξενο καθώς πλησιάζει τον Ήλιο.

Το διαστημικό αντικείμενο 3I/ATLAS είναι μόλις το τρίτο διαστρικό αντικείμενο που έχει παρατηρήσει η επιστήμη να περνάει από τον γαλαξία και να πλησιάζει.

Σύμφωνα με τη NASA αυτό το διαστρικό αντικείμενο είναι ένας κομήτης, τον οποίο και παρατηρεί καθώς συνεχίζει το ταξίδι του, ενώ θα καταλήξει να πλησιάσει σε απόσταση 130 εκατομμυρίων μιλίων στις 30 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους.

«Το εξετάζουμε καλά όσο μπορούμε, καθώς όσο πιο κοντά πλησιάζει στον Ήλιο, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να το δούμε, μέχρι που δεν θα μπορούμε να το ξαναδούμε για λίγο», αναφέρει η NASA. Το 3I/ATLAS θα επιστρέψει στο οπτικό μας πεδίο γύρω στον Δεκέμβριο, αλλά προς το παρόν, οι επιστήμονες το μελετούν με τηλεσκόπια.

Η «αναπτυσσόμενη ουρά» και η σημασία της

Στις 27 Αυγούστου, το τηλεσκόπιο Gemini South εντόπισε ότι το διαστρικό αντικείμενο έχει μια μεγάλη «αναπτυσσόμενη ουρά», η οποία είναι μεγαλύτερη από ό,τι έδειχναν οι προηγούμενες εικόνες.

Σύμφωνα με το The Sky At Night, οι ειδικοί λένε ότι αυτό σημαίνει πως το αντικείμενο γίνεται πιο ενεργό καθώς κινείται μέσα στο ηλιακό σύστημα, με τον πάγο και τη σκόνη γύρω του να θερμαίνονται όσο πλησιάζει στον Ήλιο.

Οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι αν πρόκειται όντως για κομήτη, τότε συμπεριφέρεται όπως εκείνοι που σχηματίζονται μέσα στο δικό μας σύστημα, κάτι που βοηθά τους ερευνητές να μάθουν πόσο παρόμοια μπορεί να είναι τα διαστρικά αντικείμενα με πιο τοπικά φαινόμενα.

Η παράξενη συμπεριφορά του 3I/ATLAS

Ωστόσο, ο ίδιος επιστήμονας που συχνά υπονοεί ότι θα μπορούσε να πρόκειται για εξωγήινο διαστημόπλοιο ανέφερε τώρα ότι ο 3I/ATLAS κάνει κάτι ακόμη πιο παράξενο, καθώς φαίνεται να αναπτύσσει μια «αντί-ουρά» που δείχνει προς την κατεύθυνση του Ήλιου.

Ο αστρονόμος του Χάρβαρντ, Avi Loeb έχει επανειλημμένα θέσει το ενδεχόμενο το διαστρικό αντικείμενο να αποτελεί εξωγήινη απειλή, αν και αφήνει απλώς ανοιχτή αυτή την πιθανότητα χωρίς να υιοθετεί πλήρως την ιδέα.

«Η αντί-ουρά είναι μια προέκταση της λάμψης του διάχυτου ηλιακού φωτός γύρω από τον 3I/ATLAS προς τον Ήλιο και όχι μακριά από αυτόν – όπως συμβαίνει συνήθως στους κομήτες», έγραψε ο Loeb. «Αυτή η ανώμαλη αντί-ουρά, που δεν οφείλεται σε γεωμετρική προοπτική, δεν έχει ποτέ αναφερθεί ξανά για κομήτες του ηλιακού συστήματος», πρόσθεσε.

Παρόλο που πολλά στοιχεία του διαστρικού αντικειμένου μοιάζουν με εκείνα των κομητών του δικού μας συστήματος, η «αντί-ουρά» φαίνεται να είναι ένα διαφορετικό και παράξενο χαρακτηριστικό.

Ο Loeb συμπλήρωσε επίσης, ότι το αντικείμενο αυτό συμπεριφέρεται διαφορετικά σε σχέση με τα δύο προηγούμενα διαστρικά αντικείμενα που είχαν περάσει μέσα από το ηλιακό μας σύστημα.

