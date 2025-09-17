Ο ήλιος ξυπνάει σιγά-σιγά: Τί επιπτώσεις έχει αυτό στη Γη

Η NASA διαπίστωσε σε έρευνά της ότι ο ήλιος τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πιο ενεργός.

Τα τελευταία 16 χρόνια ο ήλιος έχει γίνει όλο και πιο ενεργός, σύμφωνα με μια ανακοίνωση της NASA πριν από μερικές μέρες.

Η έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Astrophysical Journal Letters, δείχνει ότι η ηλιακή δραστηριότητα έχει αυξηθεί μετά το 2008, μια απροσδόκητη εξέλιξη έπειτα από μια δεκαετή μείωση, που αρχικά θεωρήθηκε ότι προμήνυε μια περίοδο ιστορικής αδράνειας στην επιφάνεια του ήλιου.

NASA says solar activity is increasing after decades-long lull: "The sun is slowly waking up." https://t.co/pExQdJSKI1 — CBS News (@CBSNews) September 17, 2025

«Ο ήλιος ξυπνάει σιγά-σιγά»

«Όλα τα σημάδια έδειχναν ότι ο Ήλιος εισέρχεται σε μια παρατεταμένη φάση χαμηλής δραστηριότητας», δήλωσε ο Jamie Jasinski, φυσικός στο Εργαστήριο Αεριώθησης της NASA και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης. «Επομένως, ήταν έκπληξη να δούμε αυτή την τάση να αντιστρέφεται. Ο Ήλιος ξυπνάει σιγά-σιγά» είπε χαρακτηριστικά.

Η πτώση αυτή καταγράφηκε από τη δεκαετία του 1980 έως το 2008, όταν η διαστημική υπηρεσία διαπίστωσε ότι ο ήλιος είχε φτάσει στο πιο αδύναμο σημείο του που έχει καταγραφεί. Η δράση ή η αδράνεια του ήλιου τείνει να κυμαίνεται σε 11ετείς κύκλους, σύμφωνα με τη NASA.

Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό για τη Γη

Το φαινόμενο αυτό με τον Ήλιο να ξυπνάει θα μπορούσε να επηρεάσει τον διαστημικό καιρό, οδηγώντας ενδεχομένως σε περισσότερες ηλιακές καταιγίδες, ηλιακές εκλάμψεις και εκτινάξεις μάζας στο στέμμα, διαπίστωσαν οι ερευνητές.

Με τη σειρά τους, τα πρότυπα του διαστημικού καιρού έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν άμεσα τις λειτουργίες των διαστημικών σκαφών και την ασφάλεια των αστροναυτών.

Επίσης, οι συνέπειες μπορεί να γίνουν αισθητές και στη Γη, καθώς ο διαστημικός καιρός μπορεί να επηρεάσει τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τα συστήματα GPS και τις ραδιοεπικοινωνίες, σύμφωνα με τη NASA.

