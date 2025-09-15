Τεράστιες αρχαίες σήραγγες που χτίστηκαν πριν χιλιάδες χρόνια δεν κατασκευάστηκαν από ανθρώπους: Η ανακάλυψη που ανατρέπει τα δεδομένα

Η γεωλογική ανακάλυψη που έχει αλλάξει όσα έχουν γίνει γνωστά για τις αρχαίες σήραγγες που χτίστηκαν στη Νότια Αμερική.

Μια σειρά από αρχαίες σήραγγες που ανακαλύφθηκαν στη Νότια Αμερική φαίνεται πως τελικά δεν προέρχονται από ανθρώπους. Μπορεί αυτό από μόνο του να μην προκαλεί εντύπωση, ωστόσο το γεγονός ότι έχουν ύψος περίπου 1,8 μέτρα και μήκος γύρω στα 600 μέτρα σίγουρα γεννά ερωτηματικά.

Οι σήραγγες αυτές έχουν βρεθεί στη νότια Βραζιλία, κυρίως στην περιοχή Grande do Sul. Πρωτοανακαλύφθηκαν από τον Heinrich Theodor Frank, έναν καταξιωμένο καθηγητή γεωλογίας. Εμφανώς τεράστιες σε μέγεθος, πολλοί θα υπέθεταν ότι δημιουργήθηκαν από ανθρώπους στο μακρινό παρελθόν ή ίσως από κάποιο άγνωστο φυσικό φαινόμενο. Όμως, καμία από τις δύο υποθέσεις δεν φαίνεται να ισχύει.

Η νέα θεωρία για το πως δημιουργήθηκαν

Σύμφωνα με μια θεωρία που δημοσιεύτηκε σε μελέτη το 2018, η προέλευσή τους μπορεί να συνδέεται με ζώα. Όπως αναφέρει η εργασία που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science Advances, οι τεράστιοι εξαφανισμένοι γιγάντιοι βραδύποδες ενδέχεται να ήταν υπεύθυνοι για αυτές τις εντυπωσιακές σήραγγες. Λέγεται ότι οι τοίχοι τους έχουν τεράστιες χαρακιές από νύχια και άλλα χαρακτηριστικά που δεν υπάρχουν στα σύγχρονα είδη.

Μιλώντας στο περιοδικό Discover, ο Frank ανέφερε: «Δεν υπάρχει καμία γεωλογική διεργασία στον κόσμο που να παράγει μακριές σήραγγες με κυκλική ή ελλειπτική διατομή, που να διακλαδίζονται, να ανηφορίζουν και να κατηφορίζουν και να έχουν σημάδια από νύχια στους τοίχους τους».

Βραδύποδες τεσσάρων μέτρων

Μια άλλη μελέτη περιέγραψε αυτούς τους βραδύποδες «σαν χάμστερ στο μέγεθος ελέφαντα» και υποστήριξε ότι μοιάζουν ελάχιστα με τους σημερινούς, καθώς μπορούσαν να φτάσουν τα τέσσερα μέτρα μήκος. Υπολογίζεται ότι υπήρχαν σχεδόν 100 διαφορετικά είδη βραδύποδων στην αμερικανική ήπειρο μεταξύ 15 εκατομμυρίων και 10.000 χρόνων πριν.

Ο καθηγητής είπε ότι έχει «δει δεκάδες σπηλιές με ανόργανη προέλευση και σε αυτές είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι τα ζώα δεν έπαιξαν κανέναν ρόλο στη δημιουργία τους». Η διάβρωση και άλλες διεργασίες έχουν αποκλειστεί λόγω των λεπτομερειών και της γεωμετρίας που έχουν αυτές οι σήραγγες.

Εικάζεται ότι τα Megatherium ήταν φυτοφάγα και υπήρχαν κατά την Πλειστόκαινο εποχή (8.000–10.000 χρόνια πριν) στη Νότια Αμερική. Με τα τεράστια νύχια τους είναι λογικό ότι μπορούσαν να σκάψουν τέτοιες σήραγγες. Δεν αποκλείεται διαφορετικές γενιές βραδυπόδων μα κατασκεύαζαν αυτές τις σήραγγες ώστε να χρησιμοποιούνται ως καταφύγια.

Η έρευνα δείχνει ότι οι άνθρωποι ήρθαν σε επαφή με αυτούς τους βραδύποδες και μάλιστα τους κυνηγούσαν, καθώς ανακαλύφθηκαν ανθρώπινα αποτυπώματα που ακολουθούσαν εκείνα των βραδυπόδων με τρόπο που θυμίζει παρακολούθηση.

«Οι βραδύποδες θα ήταν τρομερά θηράματα. Τα δυνατά τους χέρια και τα κοφτερά τους νύχια τους έδιναν φονική εμβέλεια και ξεκάθαρο πλεονέκτημα σε κοντινές συμπλοκές», αναφέρουν ειδικοί.

