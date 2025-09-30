«Παραλύει» η χώρα την Τετάρτη με την Πανελλαδική απεργία: Πως θα κινηθούν ΜΜΜ, ταξί και πλοία (vid)

Κατεβάζει «ρολά» η χώρα την Τετάρτη (01/10). Πως θα κινηθούν τα ΜΜΜ, τα ταξί, τα πλοία και τα τρένα κατά τη διάρκεια της 24ωρης Πανελλαδικής απεργίας.

Σε απεργιακό κλοιό θα βρεθεί αύριο, Τετάρτη (01/10), ολόκληρη η χώρα, καθώς ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία με συμμετοχή πλήθους σωματείων και ομοσπονδιών.

Τα αιτήματα των εργαζομένων

Η ΑΔΕΔΥ αντιδρά στις νέες ρυθμίσεις για το 13ωρο εργασίας και ζητά επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις στους μισθούς και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων στο Δημόσιο.

Η ΓΣΕΕ σε ανακοίνωσή της σημειώνει: «Η κυβέρνηση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς».

Ποιους τομείς επηρεάζει η απεργία

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν και μεγάλες ομοσπονδίες, με αποτέλεσμα να αναμένονται σοβαρές αναταράξεις σε βασικές υπηρεσίες:

Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΠΟΕ-ΟΤΑ),

Δημόσια νοσοκομεία και γιατροί ΕΣΥ (ΠΟΕΔΗΝ, ΟΕΝΓΕ, ΕΙΝΑΠ),

Συγκοινωνίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,

Ακτοπλοϊκά δρομολόγια, σιδηρόδρομοι και αεροπορικές πτήσεις

Πως θα κινηθούν τα ΜΜΜ, τα ταξί και τα πλοία

Το Μετρό, ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος και το Τραμ θα κινηθούν μεταξύ 9.00-17.00.

Τα λεωφορεία θα κινηθούν μεταξύ 9.00-21.00 λόγω στάσεων εργασίας του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ από την έναρξη της βάρδιας (5.00) έως τις 9.00 το πρωί και από τις 21.00 έως τη λήξη της βάρδιας (00.00). Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται από τις 10.00 ή αργότερα, ενώ τα τελευταία δρομολόγια θα αναχωρήσουν έως και πριν τις 20.00.

Τις ίδιες ώρες θα κινηθούν και τα τρόλεϊ μετά από απόφαση της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ.

Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στην απεργία.

Δεμένα θα είναι την 1η Οκτωβρίου και τα πλοία καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) συμμετέχει στην απεργία.

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. Αναμένεται ανακοίνωση της Hellenic Train για ακυρώσεις/τροποποιήσεις δρομολογίων τρένων και Προαστιακού αλλά και το ενδεχόμενο εκτέλεσης δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία αποφάσισε να συμμετάσχει και η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

Το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ αποφάσισε να συμμετάσχει στην 24ωρη απεργία που κήρυξε η ΓΣΕΕ για την Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου, όπως ενημέρωσε ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας θα εκτελείται περιορισμένος αριθμός δρομολογίων από προσωπικό ασφαλείας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ