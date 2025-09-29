TikToker προσπάθησε να επιβιβαστεί σε λάθος κρουαζιερόπλοιο για να δει τι θα γίνει και έγινε viral (vid)

TikToker επιβιβάστηκε σε λάθος κρουαζιερόπλοιο και τότε ανακάλυψε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση.

Δημιουργός περιεχομένου για κρουαζιέρες προκάλεσε αίσθηση στα social media όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με μια απίστευτη παρεξήγηση. Ο TikToker AllCruising βρισκόταν στο ιδιωτικό νησί CocoCay της Royal Caribbean, κοντά στις Μπαχάμες, ταξιδεύοντας με το επιβλητικό «Wonder of the Seas». Όμως, το πλοίο αυτό είχε προορισμό το Μεξικό.

Ακριβώς απέναντι, ήταν αγκυροβολημένο το «Symphony of the Seas», το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, ετοιμαζόταν να αποπλεύσει για τη Χαβάη.

Η απόπειρα επιβίβασης

Στο βίντεο που κατέγραψε, ο AllCruising φαίνεται να μπαίνει κατά λάθος στην ουρά των επιβατών που επέστρεφαν στο «Symphony of the Seas». Έφτασε μέχρι το σημείο ελέγχου, όπου οι επιβάτες σκάναραν τις κάρτες τους. Εκεί, δοκίμασε και τη δική του, όμως το σύστημα δεν την αποδέχθηκε.

«Αυτή η κάρτα δεν λειτουργεί», του είπε ο υπεύθυνος ασφαλείας. Ο TikToker απάντησε απορημένος: «Δεν λειτουργεί;». Ο υπεύθυνος τον ρώτησε αμέσως: «Είστε στο σωστό πλοίο, κύριε;». Ο AllCruising, δείχνοντας το απέναντι κρουαζιερόπλοιο, είπε: «Το μεγάλο πλοίο;». Τότε, ο υπάλληλος του εξήγησε ότι έπρεπε να επιστρέψει στο «Wonder of the Seas».

Οι αντιδράσεις στα social media

Το αστείο περιστατικό έγινε viral, με το βίντεο να συγκεντρώνει πάνω από 1,5 εκατομμύριο προβολές, περισσότερα από 47.000 likes και 600 σχόλια μέσα σε μόλις έναν μήνα.

Οι χρήστες δεν έκρυψαν το χιούμορ τους: «Γιατί το είδα μέχρι το τέλος, αφού ήδη ήξερα το τέλος», έγραψε κάποιος. «Πού θα κοιμόσουν;», σχολίασε άλλος. Ένας τρίτος παραδέχτηκε ότι το βίντεο τον έκανε να γελάσει δυνατά.

