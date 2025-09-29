Τραμπ μετά τη συνάντηση με τον Νετανιάχου: «Ιστορική μέρα για την απελευθέρωση της Γάζας» (vid)

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα είναι κάτι παραπάνω από πολύ κοντά.

Ολοκληρώθηκε η τρίωρη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέτζαμιν Νετανιάχου, όπου συζητήθηκαν καίρια θέματα για τον πόλεμο στη Γάζα, το Ιράν και πολλά άλλα.

Ο Τραμπ ξεκίνησε λέγοντας: «Αυτή είναι μια πολύ σημαντική μέρα, πιθανώς μια από τις σημαντικότερες μέρες στην ιστορία του πολιτισμού. Ευχαριστώ τον Νετανιάχου που πραγματικά έβαλε τα δυνατά του και έκανε τη δουλειά. Συνεργαστήκαμε καλά, όπως έχουμε κάνει με πολλές άλλες χώρες».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι «σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την ειρήνη» και ότι αυτός και ο Ισραηλινός πρόεδρος συζήτησαν για το «πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα».

«Μόνο η Χαμάς δεν έχει δεχτεί το σχέδιο. Αν δε το δεχτεί, το Ισραήλ θα έχει την πλήρη υποστήριξη των ΗΠΑ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε πως η Χαμάς είναι η μοναδική πλευρά που δεν έχει αποδεχθεί ακόμη το σχέδιο του Λευκού Οίκου για τη Γάζα.

«Ελπίζω ότι θα έχουμε μια συμφωνία για την ειρήνη και, αν η Χαμάς απορρίψει τη συμφωνία – κάτι που είναι πάντα πιθανό – τότε θα είναι η μόνη που δεν την αποδέχθηκε. Όλοι οι υπόλοιποι την έχουν δεχθεί. Έχω όμως την αίσθηση ότι θα έχουμε μια θετική απάντηση», ανέφερε ο Τραμπ.

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι αν η Χαμάς δεν συμφωνήσει, το Ισραήλ θα έχει την «πλήρη υποστήριξη» των ΗΠΑ για να «κάνει ό,τι χρειαστεί».

Τα βασικά σημεία του σχεδίου απελευθέρωσης για τη Γάζα

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τα βασικά σημεία του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου για την ειρήνη στη Γάζα:

Το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει ούτε θα καταλάβει τη Γάζα.

Κανείς δεν θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γάζα και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα είναι ελεύθεροι να το κάνουν και να επιστρέψουν.

Θα δημιουργηθεί ένα σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης του Τραμπ «για την ανοικοδόμηση και την αναζωογόνηση της Γάζας».

Εντός 72 ωρών από την αποδοχή της πρότασης από το Ισραήλ, όλοι οι εναπομείναντες όμηροι – ζωντανοί και νεκροί – θα επιστραφούν.

Οι ΗΠΑ θα καθιερώσουν διάλογο μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων «για να συμφωνήσουν σε ένα πολιτικό ορίζοντα για ειρηνική και ευημερούσα συνύπαρξη».

Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με αραβικούς και διεθνείς εταίρους «για τη δημιουργία μιας προσωρινής διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης που θα αναπτυχθεί αμέσως στη Γάζα».

Τα μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται για ειρηνική συνύπαρξη και παραδώσουν τα όπλα τους θα λάβουν αμνηστία.

Μόλις απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 κρατούμενους που εκτίουν ισόβια ποινή και 1.700 κατοίκους της Γάζας που συνελήφθησαν μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η είσοδος και η διανομή της βοήθειας θα προχωρήσει χωρίς παρεμβάσεις από τα δύο μέρη μέσω του ΟΗΕ.

Η Χαμάς και άλλες φατρίες θα συμφωνήσουν να μην έχουν κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, είτε άμεσο είτε έμμεσο ή σε οποιαδήποτε μορφή.

Νετανιάχου σε Τραμπ: «Στηρίζω το σχέδιό σας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι στηρίζει πλήρως το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή συνάντηση στον Λευκό Οίκο «κρίσιμο βήμα όχι μόνο για να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά και για να στρωθεί το έδαφος για ειρήνη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή».

«Στηρίζω το σχέδιό σας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα», είπε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος στο 20 σημείων ειρηνευτικό πλάνο του Τραμπ, τονίζοντας ότι θα διασφαλίσει πως «το Ισραήλ δεν θα απειληθεί ξανά από τη Χαμάς».

Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους Ισραηλινούς στρατιώτες, οι οποίοι, όπως ανέφερε, «πολεμούν σαν λιοντάρια ενάντια στη βαρβαρότητα».

