Όπως επικοινώνησε μέλος της Κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ στο Athletic, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να φτάσουν στα άκρα για να μην αποκλειστεί το Ισραήλ από τις διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις.

Το Ισραήλ εξακολουθεί να συμμετέχει κανονικά σε όλες τις ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις παρ'ότι η γενοκτονία στη Γάζα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Τα τελευταία δημοσιεύματα από τα διεθνή media θέλουν την UEFA και τη FIFA να σκέφτονται σοβαρά - έστω και καθυστερημένα - τον αποκλεισμό του από το παιχνίδι και αναμένεται εντός της επόμενης εβδομάδας να υπάρξει και η σχετική απόφαση.

Αν αυτή έρθει πάντως, δεν θα έρθει εύκολα ή αναίμακτα. Κι αυτό διότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν το επιθυμεί. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει πολλάκις εκφράσει τη στήριξή του στο Ισραήλ και ξέρει ποιου το μέρος θα πάρει σε αυτή τη διαμάχη. Το κορυφαίο αθλητικό Μέσο των ΗΠΑ, «Athletic», επικοινώνησε με την Κυβέρνησή του επί του ζητήματος και το μήνυμα που έλαβε ήταν σαφές και ξεκάθαρο.

«Θα κάνουμε τα πάντα για να μπλοκάρουμε κάθε απόπειρα αποκλεισμού της εθνικής ομάδας του Ισραήλ από το Παγκόσμιο Κύπελλο», ανέφερε μέλος της Κυβέρνησης Τραμπ. Υπενθυμίζουμε πως το Μουντιάλ 2026 θα λάβει χώρα στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, εξ ου και η αυξημένη εμπλοκή του Αμερικανού Προέδρου στην υπόθεση.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης, πως ο Πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ και σε επαγγελματικό και σε προσωπικό επίπεδο. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Καθώς η απόφαση που όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης αναμένει από την Παγκόσμια Ομοσπονδία και την UEFA απειλεί να ταράξει τη φιλία τους.