Αυτά είναι τα games που προσφέρει δωρεάν το PlayStation για τον Οκτώβριο

Το PlayStation προσφέρει και πάλι δωρεάν games τον Οκτώβριο

Η Sony αποκάλυψε τη λίστα με τα δωρεάν παιχνίδια που θα προσφέρει το PlayStation Plus τον Οκτώβριο του 2025, στο πλαίσιο του PlayStation State of Play που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα. Η νέα προσθήκη περιλαμβάνει τρεις τίτλους που θα είναι διαθέσιμοι στο Essentials tier της υπηρεσίας από τις 8 Οκτωβρίου, καθώς και ένα δημοφιλές remastered παιχνίδι που προστίθεται στο Extra tier.

Συγκεκριμένα, οι τίτλοι που θα διατεθούν δωρεάν στο Essentials είναι το Alan Wake 2, το πρόσφατο θρίλερ με έντονη ατμόσφαιρα και σενάριο, το Goat Simulator 3, γνωστό για το χαοτικό και χιουμοριστικό στυλ παιχνιδιού του, και το Cocoon, ένας indie τίτλος που ξεχωρίζει για το μοναδικό του στυλ και gameplay.

Παράλληλα, το The Last of Us Part II Remastered προστίθεται στη βιβλιοθήκη του PlayStation Plus Extra, προσφέροντας στους συνδρομητές αυτής της κατηγορίας τη δυνατότητα να απολαύσουν μια από τις πιο εμβληματικές περιπέτειες επιβίωσης στο PlayStation, με βελτιωμένα γραφικά και τεχνικά χαρακτηριστικά.

Οι συνδρομητές μπορούν να αρχίσουν να κατεβάζουν τα παιχνίδια από τις 8 Οκτωβρίου για το Essentials και άμεσα το remastered The Last of Us Part II στο Extra tier.