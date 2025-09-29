Αυτά είναι τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών

Αναρτήθηκαν τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών για τα έτη 2023 και 2024.

Αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων, «ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν», οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες» των βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων Οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία οι ανωτέρω υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, των ετών 2023 και 2024 (χρήσεις 2022 και 2023).

Όπως σημειώνεται από την αρμόδια επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, οι δηλώσεις θα παραμείνουν αναρτημένες για τρία έτη.

Το πλήθος των δηλώσεων είναι:

για το έτος 2023, 260 αρχικές και 1.325 ετήσιες δηλώσεις και,

για το έτος 2024, 275 αρχικές και 1.546 ετήσιες δηλώσεις.

Δείτε τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης στον ιστότοπο της Βουλής.

Τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών

Παρακάτω ακολουθούν τα Πόθεν Έσχες των οκτώ πολιτικών αρχηγών

Κυριάκος Μητσοτάκης

Χρήση 2022

Χρήση 2023

Νίκος Ανδρουλάκης

Χρήση 2022

Χρήση 2023

Σωκράτης Φάμελλος

Χρήση 2022

Χρήση 2023

Δημήτρης Κουτσούμπας

Χρήση 2022

Χρήση 2023

Κυριάκος Βελόπουλος

Χρήση 2022

Χρήση 2023

Χαρίτσης Αλέξανδρος

Χρήση 2022

Χρήση 2023

Νατσιός Δημήτρης

Χρήση 2023

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Χρήση 2022

Χρήση 2023

