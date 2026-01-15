Το λιώσιμο των πάγων μεταξύ Μητσοτάκη και οικογένειας Βαρδινογιάννη, οι πρώην στον ΠτΔ και ο Κίμων

Ο Μαξιμιλιανός γράφει για το «λιώσιμο των πάγων» ανάμεσα σε Κυριάκο Μητσοτάκη και την οικογένεια Βαρδινογιάννη και για τις συναντήσεις του ΠτΔ με τους πρώην.

Χθες (14/01) έμαθα για τα τηλεφωνήματα των σκληρών των μπλόκων προς τον υπουργό Τσιάρα για να του ζητήσουν μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Βλέπετε, πηγαίνοντας οι... πρόθυμοι πήραν μια χαρά παροχές για το ρεύμα, το πετρέλαιο και την αναπλήρωση εισοδήματος, όμως οι σκληροί που έλεγαν «ή οι 35 ή κανείς», έμειναν εκτός κάδρου. Ο ηγήτορας Ρίζος Μαρούδας, ο οποίος το πρωί έλεγε στα κανάλια ότι έρχεται δυναμική αντίδραση, μετά έπαιρνε τηλέφωνο τον υπουργό ζητώντας επαφή.

