Δεύτερη δύναμη η Καρυστιανού σε πρόθεση ψήφου: «Ροκανίζει» την αντιπολίτευση ο Τσίπρας

Νέα δημοσκόπηση της Interview συνυπολογίζει κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού σε σενάριο εκλογών, δείχνοντας πως θα φέρουν τα άνω - κάτω στην αντιπολίτευση.

Νέα εκτενής δημοσκόπηση της Interview αποτυπώνει ένα τοπίο ριζικών ανακατατάξεων στην αντιπολίτευση, στο ενδεχόμενο εισόδου της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα στην εκλογική κούρσα.

Η έρευνα δίνει μία απίστευτη εικόνα της πρόθεσης ψήφου, με ένα υποθετικό κόμμα Καρυστιανού να τοποθετείται δεύτερη δύναμη πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, εκθρονίζοντας το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ένα κόμμα Τσίπρα να συγκεντρώνει διψήφια ποσοστά.

