Ζυρίχη: Δημοψήφισμα απαγορεύει τους φυσητήρες φύλλων!

Η Ζυρίχη βάζει «φρένο» στους θορυβώδεις φυσητήρες φύλλων μετά από δημοψήφισμα, όπου το 61,7% των ψηφοφόρων ενέκρινε νέους κανονισμούς για τον περιορισμό της χρήσης τους. Σύμφωνα με το μέτρο, τα πετραλαιοκίνητα μηχανήματα θα απαγορευτούν, ενώ θα επιτρέπονται μόνο οι ηλεκτρικές συσκευές.

Οι φυσητήρες και αναρροφητές φύλλων θα μπορούν να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο, κυρίως για την απομάκρυνση φθινοπωρινών φύλλων. Καθ’ όλη τη διάρκεια του υπόλοιπου έτους, η χρήση τους θα απαγορεύεται, με εξαιρέσεις μόνο σε περιπτώσεις οικοδομικών εργασιών ή μεγάλων εκδηλώσεων.

Η απόφαση στοχεύει τόσο στη μείωση του θορύβου όσο και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, καθώς τα μηχανήματα αυτά διασκορπίζουν σκόνη, βακτήρια και λεπτά σωματίδια που επηρεάζουν την υγεία. Παράλληλα, ο περιορισμός αναμένεται να προστατεύσει μικρούς οργανισμούς που ζουν στο έδαφος και αποτελούν τροφή για πουλιά, σαύρες και σκαντζόχοιρους.

Τα πράσινα και αριστερά κόμματα στήριξαν το μέτρο, ενώ συντηρητικές και φιλελεύθερες παρατάξεις το χαρακτήρισαν «υπερβολική κουλτούρα απαγορεύσεων», υποστηρίζοντας ότι οι υφιστάμενες ποινές για θόρυβο ήταν ήδη επαρκείς. Παρά τις αντιρρήσεις, η μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας με σχεδόν 450.000 κατοίκους αποφάσισε υπέρ του περιορισμού, ενισχύοντας την περιβαλλοντική της πολιτική.

