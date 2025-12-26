Παρουσιάστηκε το Huawei Watch 5 10th Anniversary Edition μαζί με νέο χρώμα για το Huawei Watch GT6

H Huawei ανανέωσε τη γκάμα των Huawei Watches της

Η Huawei παρουσίασε το Huawei Watch 5 10th Anniversary Edition μαζί με μια νέα χρωματική έκδοση για το Watch GT 6 στην Κίνα, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της σειράς Nova 15.

Η επετειακή έκδοση του Watch 5 ξεχωρίζει με ειδικό nylon braided λουράκι και το λογότυπο "10 Years" τόσο στο λουράκι όσο και στην κορώνα, διατηρώντας όμως τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με το κανονικό Watch 5.

Διατίθεται σε 46mm και 42mm, έχει οθόνη LTPO AMOLED με Sapphire glass, αισθητήρα X-Tap με μετρήσεις ECG, PPG και HRV, eSIM υποστήριξη, πάνω από 100 sport modes και αυτονομία έως 5 ημέρες με always-on και έως 11 ημέρες σε power-saving mode.

Παράλληλα, το Watch GT 6 των 41mm απέκτησε νέα Ice Blue έκδοση, χωρίς αλλαγές στο hardware σε σχέση με τα υπάρχοντα μοντέλα και διατηρώντας την οθόνη 1,32" AMOLED, το TrueSense health system και την αυτονομία για έως 7 ημέρες.