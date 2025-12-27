Η τεράστια «ανωμαλία» κάτω από το Τρίγωνο των Βερμούδων που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο στη Γη

Μια γιγάντια ανωμαλία βράχου κάτω από τις Βερμούδες αποκαλύπτει μυστικά για τη Γη και την ηφαιστειακή της ιστορία.

Όταν ακούμε «Βερμούδες», το μυαλό μας πηγαίνει σχεδόν αυτόματα στο περίφημο Τρίγωνο των Βερμούδων. Ένα σημείο του Βόρειου Ατλαντικού που έχει τυλιχθεί με μύθους εξαφανίσεων πλοίων και αεροπλάνων.

Σήμερα, οι επιστήμονες εξηγούν ότι τα περισσότερα περιστατικά οφείλονται σε «απατεώνα κύματα» και ανθρώπινα λάθη, αφήνοντας πίσω τους τις θεωρίες συνωμοσίας.

