«H πιο σκοτεινή μέρα της χρονιάς»: Η stand-up σκηνή στηρίζει τον Πάρι Ρούπο

Η ελληνική κωμική σκηνή απαντά στην Pizza Fan και στηρίζει τον Πάρι Ρούπο.

Ηαπόλυση του stand-up κωμικού Πάρι Ρούπου από την Pizza Fan, μετά από διαδικτυακή εκστρατεία ακροδεξιών κύκλων, προκάλεσε κύμα αντιδράσεων από την ελληνική κωμική κοινότητα, η οποία στέκεται ανοιχτά στο πλευρό του συναδέλφου της και καταγγέλλει ευθέως λογοκρισία και υποχώρηση σε επικίνδυνες πιέσεις.

Η αφορμή ήταν ένα αστείο του Ρούπου σε προσωπική του παράσταση, το οποίο σχολιάστηκε αρνητικά από τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και πυροδότησε διαδικτυακή πίεση προς την εταιρεία. Η Pizza Fan ανακοίνωσε την απόλυση του κωμικού, επικαλούμενη «ανάρμοστη χρήση εθνικών συμβόλων» και «έκθεση της εταιρείας».

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr