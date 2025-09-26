Αυτό είναι το βίντεο του Μπογδάνου που ζητά την απόλυση του Πάρι Ρούπου: «Να τρώνε pizza fan μόνο οι άπλυτοι»

«Έχει δικαίωμα η pizza fan να έχει αυτόν, οποιοδήποτε ακροαριστερό σκουπίδι βρωμόψυχο ανθέλληνα, ως το πρόσωπο της καμπάνιας της» λέει.

Βαρύτατες εκφράσεις έχει χρησιμοποιήσει ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος στο βίντεό του στο Youtube, μέσω του οποίου ζητά cancell στην pizza fan και την απόλυση του Πάρι Ρούπου από πρόσωπο της εταιρείας.

«Ναι, έχει δικαίωμα η pizza fan να έχει αυτόν, οποιοδήποτε ακροαριστερό σκουπίδι βρωμόψυχο ανθέλληνα, ως το πρόσωπο της καμπάνιας της» αναφέρει αρχικά ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος στο βίντεό του: «Εμείς όμως, έχουμε επίσης δικαίωμα την pizza fan να την τελειώσουμε».

