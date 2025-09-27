Oικογενειακή τραγωδία στο Τέξας: Έφηβος σκότωσε την αδερφή του ενώ υπνοβατούσε (vid)

Έφηβος στο Τέξας καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκιση για τη δολοφονία της δίδυμης αδελφής του. Ισχυρίζεται ότι υπέπεσε στο έγκλημα ενώ υπνοβατούσε, μία υπόθεση που ανοίγει συζήτηση για την υπνοβασία και τη νομική ευθύνη.

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2021, ο Benjamin Elliott, 17 ετών τότε, μπήκε στο δωμάτιο της δίδυμης αδελφής του Meghan ενώ κοιμόταν κάτι που είχε κάνει πολλές φορές πριν αλλά εκείνη τη φορά κρατούσε ένα μαχαίρι. Χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια διαμάχη, τη μαχαίρωσε στο λαιμό. Λίγα λεπτά αργότερα, κάλεσε την άμεση βοήθεια: "Μόλις σκότωσα την αδελφή μου… νόμιζα ότι ήταν όνειρο", δήλωσε στον τηλεφωνητή της υπηρεσίας 911.

Η άποψη της οικογένειας και των ειδικών

Οι γονείς του, Kathy και Michael Elliott, περιγράφουν το περιστατικό ως την απόλυτη τραγωδία. Οι φίλοι της οικογένειας τονίζουν τη στενή σχέση των δύο παιδιών, υπογραμμίζοντας πως δεν υπήρχε ένταση ή διαφωνία.

Ο νευρολόγος Dr. Jerald Simmons, μετά από δύο μελέτες ύπνου, επιβεβαίωσε ότι ο Elliott είχε ιστορικό υπνοβασίας. Σημείωσε ότι έπεσε γρήγορα σε βαθύ στάδιο ύπνου, κάτι που μπορεί να προκαλέσει ασυνείδητες κινήσεις και πράξεις. Ωστόσο, οι εισαγγελείς αμφισβήτησαν την εκδοχή του, επικαλούμενοι το γεγονός ότι η Meghan υπέστη δύο βαθιές μαχαιριές που έκοψαν μεγάλες αρτηρίες.

Η μητέρα του Benjamin δήλωσε: "Είναι τρομακτικό. Αν μπορεί να συμβεί σε εμάς, μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε με πρόβλημα ύπνου".

Η υπόθεση αυτή εγείρει ερωτήματα για το πώς η υπνοβασία μπορεί να επηρεάσει την ανθρώπινη συμπεριφορά και ποια είναι τα όρια ευθύνης σε τέτοιες ακραίες περιπτώσεις.

