Οι 5 χώρες με τους λιγότερους τουρίστες στον κόσμο: Εκτός λίστας η Βόρεια Κορέα

Το Τουβαλού, τα Νησιά Σολομώντα και άλλα απομονωμένα κράτη δέχονται τους λιγότερους τουρίστες παγκοσμίως λόγω γεωγραφικής απομόνωσης και περιορισμένων υποδομών.

Όσο κι αν το 2025 η διεθνής τουριστική κίνηση αυξήθηκε, με περισσότερους από 1,1 δισεκατομμύριο ταξιδιώτες να κινητοποιούνται σε όλο τον κόσμο, κάποιες χώρες παραμένουν σχεδόν άγνωστες στον τουριστικό χάρτη. Παρά την αύξηση των επισκέψεων σε δημοφιλείς προορισμούς όπως η Γαλλία, η Ισπανία και οι ΗΠΑ, υπάρχουν περιοχές που δύσκολα προσελκύουν τουρίστες, όχι απαραίτητα λόγω πολιτικών περιορισμών, αλλά εξαιτίας γεωγραφικής απομόνωσης και περιορισμένων υποδομών.

Και μην πάει το μυαλό σας στην Βόρεια Κορέα του Κιμ Γιονγκ Ουν...

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Τουβαλού, ένα μικρό νησιωτικό κράτος στην Ωκεανία, 4.000 χιλιόμετρα μακριά από Χαβάη και Αυστραλία. Με πληθυσμό μόλις 12.000 και ένα μόνο αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα Φουναφούτι, δέχεται ελάχιστους επισκέπτες κάθε χρόνο.

Στην Αφρική, οι Κομόρες ξεχωρίζουν για την ερημικότητά τους και τις περιορισμένες τουριστικές υποδομές. Παρά τα εξωτικά τους δάση και τις παρθένες παραλίες, η απομόνωση τους κρατά μακριά από τη μαζική τουριστική ροή.

Στον Ειρηνικό, εκτός από το Τουβαλού, το Ναουρού, τα Νησιά Μάρσαλ και τα Νησιά Σολομώντα καταγράφουν επίσης ελάχιστες επισκέψεις. Οι απομακρυσμένες τοποθεσίες τους, η έλλειψη απευθείας πτήσεων και η περιορισμένη τουριστική υποδομή εξηγούν γιατί παραμένουν αθέατοι προορισμοί παρά τις κρυστάλλινες παραλίες και ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον.

Ακόμη και σε μια εποχή που η διεθνής ταξιδιωτική ζήτηση ανακάμπτει μετά τις προκλήσεις των προηγούμενων ετών, η γεωγραφική απομόνωση και οι περιορισμοί υποδομών συνεχίζουν να κρατούν αυτές τις χώρες μακριά από το τουριστικό προσκήνιο.

