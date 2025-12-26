Συνελήφθη ο φυγάς της λίστας των 10 πιο καταζητούμενων: Κρυβόταν σε αποθήκη

Ο Χοσέ Μαρία Παβόν Περέιρα, φυγάς από τη λίστα των 10 πιο καταζητούμενων, συνελήφθη στην Ουέλβα μετά από έρευνες για τη διπλή δολοφονία του 2019.

Η Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας ανακοίνωσε τη σύλληψη του Χοσέ Μαρία Παβόν Περέιρα, το όνομα του οποίου περιλαμβανόταν στη λίστα με τους «10 πιο καταζητούμενους». Ο άνδρας είχε καταδικαστεί σε 41 χρόνια φυλάκισης για διπλή δολοφονία που διαπράχθηκε το 2019 στην Καρτάγια (Ουέλβα), όπου δύο άνδρες βρέθηκαν νεκροί σε πηγάδι, με τραύματα από όπλο και αμβλύ αντικείμενο.

Η έρευνα ξεκίνησε το 2024, όταν εκδόθηκε δικαστική εντολή σύλληψης, αλλά οι αρχικές προσπάθειες εντοπισμού του απέτυχαν. Τελικά, η Εθνική Αστυνομία τον συμπεριέλαβε στην εκστρατεία «Οι 10 πιο καταζητούμενοι», προκειμένου να κινητοποιήσει τους πολίτες και να συλλέξει πληροφορίες μέσω των μέσων ενημέρωσης και των κοινωνικών δικτύων.

🚩Cae uno de #Los10MásBuscados en Cartaya (#Huelva)



Detenido José María Pavón Pereira, condenado a 41 años por un doble asesinato en 2019



🚔Vivía oculto en una nave y fue arrestado al salir en su vehículo



🤝 La colaboración ciudadana vuelve a ser clave#fugitivo… pic.twitter.com/62tYcx7CrR — Policía Nacional (@policia) December 26, 2025

Οι αρχές διαπίστωσαν ότι ο φυγάς κρυβόταν σε αποθήκη στην επαρχία της Ουέλβα. Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης μηνών, αναγνωρίστηκε σε όχημα που έφευγε από την αποθήκη και συνελήφθη άμεσα. Τον Νοέμβριο του 2023 είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από το Επαρχιακό Δικαστήριο της Ουέλβα, αφού ο Παβόν δεν παρουσιάστηκε για την εκτέλεση της ποινής του.

Η σύλληψη του Παβόν σηματοδοτεί την επιτυχία της συνεργασίας δικαστικών αρχών και Εθνικής Αστυνομίας στην καταπολέμηση των πλέον επικίνδυνων φυγάδων στην Ισπανία.

