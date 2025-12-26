Έτοιμος για δημοψήφισμα ο Ζελένσκι για το σχέδιο Τραμπ με αντάλλαγμα εκεχειρία

Ο Ζελένσκι είπε ότι είναι «έτοιμος» να προκηρύξει δημοψήφισμα επί του σχεδίου του Τραμπ, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει στην κατάπαυση του πυρός.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα στον ενημερωτικό ιστότοπο Axios ότι ελπίζει να καταλήξει σε συμφωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για το ειρηνευτικό πλαίσιο όταν θα συναντηθούν την Κυριακή.

