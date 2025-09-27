Νέα εισβολή drones στη Δανία πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας

Νέος συναγερμός σήμανε στη Δανία μετά την εμφάνιση drones πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας.

Άγνωστης προέλευσης μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) παρατηρηθήκαν πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Δανίας το βράδυ της Παρασκευής (26/9), όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, έπειτα από αρκετές αντίστοιχες υπερπτήσεις σε αεροδρόμια της χώρας αυτή την εβδομάδα.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είχαμε ένα περιστατικό γύρω στις 20.15 (τοπική ώρα, 21.15 ώρα Ελλάδας) που διήρκησε αρκετές ώρες. Ένα ή δύο drones παρατηρήθηκαν έξω και πάνω από την αεροπορική βάση του Καρούπ», δήλωσε o αξιωματικός της αστυνομίας Σίμον Σκελσζάερ στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). «Δεν τα καταρρίψαμε», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει κάποιο σχόλιο για την προέλευση αυτών των drones.

Η αστυνομία συνεργάζεται με τον στρατό στο πλαίσιο της έρευνάς της, πρόσθεσε ο αξιωματικός.

Η βάση του Καρούπ μοιράζεται τους διαδρόμους της προσγείωσης απογείωσης με το αεροδρόμιο του Μίτγιουλαντ, το οποίο έκλεισε για λίγο, ωστόσο καμία πτήση δεν επηρεάστηκε, καθώς δεν είχε προγραμματιστεί καμία εμπορική πτήση, συμπλήρωσε ο Σίμον Σκελσζάερ.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε την Πέμπτη ότι η Δανία βρέθηκε στο στόχαστρο «υβριδικών επιθέσεων» τις τελευταίες ημέρες, κάνοντας λόγο για μια μορφή μη συμβατικού πολέμου.

Τα περιστατικά έλαβαν χώρα μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση από την Κοπεγχάγη της απόκτησης, για πρώτη φορά, όπλων ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς προκειμένου να μπορεί να πλήττει μακρινούς στόχους, κρίνοντας πως η Ρωσία αντιπροσωπεύει μία απειλή «εδώ και χρόνια».

