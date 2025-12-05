Απίθανη σκηνή καταγράφηκε σε σχολείο της Κίνας, όταν ελάφι μπήκε σε αίθουσα διδασκαλίας και άρχισε να μασουλάει στοίβες από γραπτά διαγωνισμάτων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 3 Νοεμβρίου σε σχολείο της επαρχίας Σιτσουάν, όπου το οικείο ζώο εντοπίστηκε να περπατά ανάμεσα στα θρανία. Οι μαθητές δεν έχασαν χρόνο και κατέγραψαν το ελάφι την ώρα που μασουλούσε μια γερή στοίβα διαγωνίσματα ξεχασμένα πάνω σε ένα θρανίο.

Κανείς δεν τραυματίστηκε, ενώ το σχολείο ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει τα μέτρα διαχείρισης ζώων εντός του campus, αν και το συμβάν αντιμετωπίστηκε με χιούμορ.

Γιατί έφαγε τα χαρτιά το ελάφι;

Σύμφωνα με τη διοίκηση, το συγκεκριμένο ελάφι έχει ήρεμο ταμπεραμέντο και είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στους μαθητές, οι οποίοι συχνά το ταΐζουν και βγάζουν φωτογραφίες μαζί του. Το ζώο κυκλοφορεί ελεύθερα στους χώρους του σχολείου και λειτουργεί ως ανεπίσημη μασκότ.

Αξιωματούχοι εξήγησαν ότι η συμπεριφορά του ενδέχεται να οφείλεται στις φυτικές ίνες του χαρτιού, που μοιάζουν με στοιχεία της φυσικής του τροφής, αλλά και στη γενικότερη εξοικείωσή του με το περιβάλλον της τάξης.

Τι αναφέρουν οι ειδικοί για το περιστατικό

Ειδικοί στην άγρια ζωή τόνισαν ότι ακόμη και εξημερωμένα ζώα πρέπει να έχουν περιορισμένους χώρους κίνησης ώστε να αποφεύγονται ανατροπές μαθημάτων ή πιθανοί κίνδυνοι σε περίπτωση που τρομάξουν.

Πρόσθεσαν ότι απότομοι θόρυβοι ή ξαφνικές κινήσεις μπορούν να πανικοβάλουν τα ζώα, δημιουργώντας κινδύνους τόσο για τους μαθητές όσο και για το ίδιο το ελάφι.

