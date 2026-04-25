Η νέα μεγα-γέφυρα που θα ενώσει Ισπανία και Πορτογαλία: 160 μέτρα και μια «ιδιαίτερη πινελιά» για εξοικονόμηση 85 χλμ

Ένα νέο έργο που θα ενώσει την Ισπανία με την Πορτογαλία αναμένεται να μειώσει τον χρόνο μετακίνησης, ενώ θα ενισχύσει επίσης, τη διασυνοριακή συνεργασία των δύο χωρών.

Η τοποθεσία Cedillo στην επαρχία Caceres, θα βρεθεί στο επίκεντρο τα επόμενα χρόνια χάρη σε μια νέα υποδομή που θα συνδέει ταχύτερα την Ισπανία με την Πορτογαλία, μέσω μιας μεγάλης γέφυρας που στοχεύει να μειώσει κατά 85 χιλιόμετρα τη διαδρομή μεταξύ των δύο περιοχών. Η επένδυση, που θα χρηματοδοτηθεί από τις δύο χώρες, ανέρχεται σε 24 εκατομμύρια ευρώ και θα καλυφθεί από τον Δήμο Nisa και την Περιφέρεια της Εξτρεμαδούρας.

Το έργο περιλαμβάνει γέφυρα μήκους 160 μέτρων, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,5 μέτρων, πλευρικές στροφές και πεζοδρόμια. Ο σχεδιασμός προβλέπει δύο δίδυμα τόξα από σκυρόδεμα που θα αποτρέπουν την τοποθέτηση πυλώνων στην κοίτη του ποταμού Sever. Αυτή η νέα μεγάλη υποδομή αποτελεί ένα ιστορικό αίτημα των κατοίκων της περιοχής.

Ο διάδρομος 700 μέτρων

Επιπλέον, θα κατασκευαστεί ένας διάδρομος 700 μέτρων στην πορτογαλική πλευρά, ώστε να συνδέεται η νέα γέφυρα με τον δρόμο EM1139, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα στην περιοχή. Έτσι, η διεθνής γέφυρα πάνω από τον ποταμό Sever, στο Montalvao, στον δήμο Nisa της περιφέρειας Portalegre, θα συνδέεται με το Cedillo, στον δήμο Valencia de Alcantara της Εξτρεμαδούρας, στην Ισπανία. Η Πορτογαλική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (APA) εξέδωσε τον Φεβρουάριο μια θετική αλλά υπό όρους απόφαση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο κατασκευής της γέφυρας.

Οι τοπικές αρχές τονίζουν ότι η υποδομή δεν θα μειώσει μόνο τον χρόνο μετακίνησης, αλλά θα ενισχύσει επίσης τη διασυνοριακή συνεργασία, θα διευκολύνει την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και θα τονώσει την οικονομική δραστηριότητα σε μία από τις πιο αραιοκατοικημένες περιοχές της Ιβηρικής Χερσονήσου.

