Ένα αεροδρόμιο που κατασκευάζεται στην Αιθιοπία είναι πολύ πιθανό στο άμεσο μέλλον να γίνει το μεγαλύτερο σε κίνηση του κόσμου.

Στις 10 Ιανουαρίου ξεκίνησαν τα έργα του πιο φιλόδοξου σχεδίου της Αιθιοπίας. Ένα «κολοσσιαίο έργο» αξίας 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που θα καταστήσει το Διεθνές Αεροδρόμιο Bishoftu το μεγαλύτερο σε όλη την Αφρική.

Βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της χώρας, την Αντίς Αμπέμπα, και προβλέπεται ότι αυτό το αεροδρόμιο θα εξυπηρετεί πάνω από 100 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως και μάλιστα δεν αποκλείεται μεσοπρόθεσμα να ξεπεράσει σε κίνηση το πιο πολυσύχναστο στον κόσμο, το οποίο σήμερα είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο Χαρτφιλντ-Τζάκσον της Ατλάντα (ΗΠΑ).

Πότε υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμο

Πέρα από αυτές τις προβλέψεις, η έναρξη λειτουργίας του τοποθετείται γύρω στο 2030 με αρχικό όγκο περίπου 60 εκατομμυρίων επιβατών. Η Ethiopian Airlines, η εθνική αεροπορική εταιρεία της Αιθιοπίας, ηγείται του έργου στο οποίο έχει επενδύσει το 30% του κεφαλαίου της, σύμφωνα με το CNN. Ο πρωθυπουργός Άμπιι Αχμέτ Άλι το χαρακτήρισε ως το «μεγαλύτερο έργο αεροπορικής υποδομής» στην αφρικανική ήπειρο.

Έργο που ανοίγει 80.000 θέσεις εργασίας

Επιπλέον, το αρχιτεκτονικό γραφείο Zaha Hadid Architects (ZHA) είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό του αεροδρομίου Bishoftu, το οποίο θα συνδέεται με το κέντρο της πρωτεύουσας της Αιθιοπίας μέσω σιδηροδρόμου υψηλής ταχύτητας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δημιουργία 80.000 νέων θέσεων εργασίας.

Η κατασκευή αυτού του αεροδρομίου στοχεύει επίσης, στην αποσυμφόρηση του Διεθνούς Αεροδρομίου Μπολέ στην Αντίς Αμπέμπα. Το νέο αεροδρόμιο θα λειτουργεί επίσης ως κύριος κόμβος της Ethiopian Airlines με διεθνείς συνδέσεις προς Ευρώπη, Αμερική και Ασία.